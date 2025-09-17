  • Delo d.o.o.
Slovenija

Zlati september mesec ozaveščanja o zahrbtni bolezni! Za otroke, ki bijejo najtežjo bitko

Med letoma 1983 in 2023 je za rakom zbolelo 3087 otrok in mladostnikov.
Rak ne izbira; ne po spolu ne po starosti. FOTO: Društvo Junaki 3. Nadstropja

Rak ne izbira; ne po spolu ne po starosti. FOTO: Društvo Junaki 3. Nadstropja

Zadnjo avgustovsko nedeljo je v Arboretumu Volčji Potok potekal že tradicionalni Čarobni dan. FOTO: Arhiv Jub

Zadnjo avgustovsko nedeljo je v Arboretumu Volčji Potok potekal že tradicionalni Čarobni dan. FOTO: Arhiv Jub

Rak ne izbira; ne po spolu ne po starosti. FOTO: Društvo Junaki 3. Nadstropja
Zadnjo avgustovsko nedeljo je v Arboretumu Volčji Potok potekal že tradicionalni Čarobni dan. FOTO: Arhiv Jub
G. S.
 17. 9. 2025 | 08:45
A+A-

V Sloveniji za rakom vsako leto zboli približno 85 otrok in mladostnikov. Zlati september je zato mesec ozaveščanja o tej zahrbtni bolezni in čas, ko lahko izkažemo podporo otrokom, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike, ter njihovim najbližjim. V Društvu Junaki 3. nadstropja tudi letos pripravljajo številne dogodke, ki bodo junakom in njihovim družinam vlili nove moči. Hkrati zbirajo sredstva za nakup monitorjev, ki omogočajo boljšo zdravstveno oskrbo, pri čemer vsak monitor stane dobrih 4000 evrov.

Za monitorje

Letos bodo v Društvu Junaki 3. nadstropja sredstva namenili za nakup monitorjev za spremljanje otrok na hemato-onkološkem oddelku. En monitor stane dobrih 4000 evrov, število kupljenih monitorjev pa bo odvisno od zbranih donacij. »Želimo si, da imajo Junaki na vseh področjih zagotovljeno čim bolj optimalno obravnavo. Monitorji so nepogrešljiv del tega, saj omogočajo natančno spremljanje otrokovega stanja,« poudarjajo v društvu. Vsi, ki želite prispevati, pošiljite SMS JUNAKI5 na 1919, s čimer prispevate 5 evrov.

V Sloveniji se je po podatkih prvega poročila o rakih v otroštvu in mladostništvu, ki ga je letos izdal Onkološki inštitut Ljubljana, med letoma 1983 in 2023 z rakom soočilo 3087 otrok in mladostnikov. »Število novih primerov se je v zadnjih desetletjih sicer povečevalo, a hkrati opažamo pomemben napredek v preživetju – danes petletno preživetje dosega skoraj 90 odstotkov,« je ob predstavitvi poročila povedala Janja Ocvirk, strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana. Kljub napredku pa otroški rak ostaja huda preizkušnja, ki zahteva ne le strokovno, ampak tudi čustveno in socialno podporo otrok ter njihovih družin.

Zlati september se je letos začel že 31. avgusta s Čarobnim dnem v Arboretumu, kjer so Junaki 3. nadstropja skupaj širili zavest o prisotnosti otroškega raka ter zbirali sredstva za prenovo knjižnice, igralnice in prostora za starše na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani. Dan pozneje so se pohodniki podali na 35 kilometrov dolgo traso Eminega pohoda od Škofje Loke do Pediatrične klinike v Ljubljani. Ta tradicionalno poteka 1. septembra v spomin na malo Emo, hčerko predsednice društva, ki je boj z boleznijo izgubila pri komaj dveh letih starosti.

Zadnjo avgustovsko nedeljo je v Arboretumu Volčji Potok potekal že tradicionalni Čarobni dan. FOTO: Arhiv Jub
Zadnjo avgustovsko nedeljo je v Arboretumu Volčji Potok potekal že tradicionalni Čarobni dan. FOTO: Arhiv Jub

Podpora z zlato pentljo

Septembra bo društvo sodelovalo tudi na Svetovnem dnevu varnosti pacientov, ki bo letos posvečen varni zdravstveni obravnavi otrok. Dan pozneje v Društvu organizirajo krvodajalsko akcijo in prijazno vabijo vse, naj z darovanjem krvi pripomorejo k zdravljenju bolnih otrok. Vrhunec dogajanja bo Vikend Junakov, ki bo 20. in 21. septembra potekal na Primorskem in bo več kot 50 družinam prinesel sproščene trenutke ob morju. V istem vikendu bo Junake s svojo srčnostjo podprl tudi športno-humanitarni Aviratek, ki ga organizira PGD Šentvid pri Stični, saj bodo del prijavnin letos namenili prav Društvu. Septembra bo Junake na oddelku obiskal tudi njihov vedno nasmejani prijatelj – medo Mato, ki bo z objemi in petkami poguma otrokom polepšal bolnišnične dni.

Za rakom vsako leto zboli 85 otrok in mladostnikov.

Petletno preživetje dosega skoraj 90 odstotkov.

Pomagate lahko tudi z dobrodelnim SMS-sporočilom.

Z zlato pentljo lahko vsi izrazimo podporo junakom in njihovim družinam. Naj bo letošnji september čas, ko stopimo skupaj in poskrbimo, da bodo otroci, ki s to zahrbtno boleznijo bijejo težko bitko, slišani, razumljeni in deležni najboljše možne oskrbe, pozivajo v društvu.

