Zlati glasbeniki peli za Indiro (FOTO)

Zavodu za turizem in šport ter občini Kamnik je tik pred novim letom uspelo izpeljati kar tri zaporedne koncerte treh znanih slovenskih glasbenikov, Jana Plestenjaka, Pera Lovšina in Helene Blagne. Vsi trije so imeli dobrodelno noto, saj jim je s prostovoljnimi prispevki namesto vstopnine uspelo zbrati nekaj več kot 8500 evrov za nakup dvigala za gibalno ovirano deklico Indiro.

Za dvigalo

Najprej je bil na vrsti koncert Jana Plestenjaka, ki je razveselil več kot 500 oboževalk in oboževalcev. »Jan je v Kamniku dokazal, da ima poleg glasbene prepoznavnosti veliko srce, saj je pomagal zbirati sredstva za dvigalo, ki ga nujno potrebuje gibalno ovirana deklica Indira. Organizatorji prednovoletnih koncertov smo veseli, da smo stopili skupaj in z obiskovalci pokazali, da deklica z družino ni sama, ampak ji stojijo ob strani številni Kamničanke in Kamničani,« so po koncertu sporočili iz Zavoda za turizem in šport Kamnik.

Koncertov se je udeležil tudi župan občine Kamnik Matej Slapar: »Iskreno me veseli, da smo se kljub veljavnim ukrepom pristojnih institucij lahko zbrali v tako velikem številu. Da smo stopili skupaj in se izkazali v svoji dobrodelnosti.«

Z izkupičkom koncertov je bil zadovoljen tudi kamniški župan Matej Slapar. Foto: Klemen Brumec

Drugi večer je kamniško športno dvorano dodobra ogrel legendarni rocker Pero Lovšin, ki je v ledeno hladni zimski noči podkuril Kamničankam in Kamničanom ter preostalim obiskovalcem. Kot Jan Plestenjak prejšnji večer je tudi Pero pokazal svoje zlato srce. Legenda rocka je imel prav v Kamniku predpremiero pred turnejo Zvezda park, ki je namenjena izidu istoimenske kolekcije Lovšinovih največjih uspešnic tega tisočletja. Pero je poleg nove skladbe Zvezda park obiskovalcem postregel še z nepogrešljivimi pesmimi, ki so zaznamovale njegovo dolgo in uspešno kariero, o kateri je bil pred nedavnim posnet dokumentarni film Pero Lovšin – Ti lahko. V tretjem večeru je nastopila slovenska glasbena diva, ki je s svojo glasbo ponesla občudovalke in občudovalce v prijaznejši, radosten svet in razveselila mnogo zbranih ljudi, ki so v sebi prepevali z njo.

Moje življenje se bo spremenilo na bolje, s pomočjo dvigala bom veliko bolj mobilna, samostojna in bom z večjim veseljem šla v naravo.

»Tudi zlata Helena je pokazala svoje zlato srce. Znanim glasbenim ustvarjalcem je skupaj z organizatorji in dobrimi ljudmi zlatih src uspelo zbrati 8563,40 evra. TRR za Indiro ostaja do nadaljnjega odprt za dodatne donacije. Verjamemo, da bo zbrani znesek zelo olajšal nakup dvigala za deklico, ki jo je prizadela zahrbtna bolezen cerebralna paraliza. Dvigalo ji bo močno olajšalo življenje, prav tako njeni družini,« je po treh koncertih sporočila Nina Irt, ki v Zavodu za turizem in šport skrbi za stike z javnostjo.

Dekličina zahvala

Direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Rok Jarc je ob zbranem znesku na željo očeta deklice na koncertu prebral pismo zahvale celotne družine ter izrazil veliko zadovoljstvo nad izvedenimi koncerti, ki so kljub vsem omejitvam razveselili ljudi. Indira in njen oče sta se zahvalila vsem organizatorjem prednovoletnih koncertov ter županu Mateju Slaparju: »Iz srca se zahvaljujem tudi vsem obiskovalcem koncertov, ki ste naredili lepo gesto, poleg tega, da ste se v teh malo čudnih časih pripravljeni držati ukrepov in se vseeno sprostiti ter uživati na koncertih. S tem ste pripomogli, da se bo moje življenje spremenilo na bolje, saj bom s pomočjo dvigala veliko bolj mobilna, samostojna in bom z večjim veseljem šla v naravo. Zares je težko najti prave besede, ki bi opisale, kako sem hvaležna,« se je zahvalila Indira.

8563 evrov so zbrali.

Z očetom sta se zahvalila še vsem ljudem, ki so osebno ali prek TRR tudi brez udeležbe na koncertih prispevali denar za nakup dvigala. V zahvali nista izpustila pomembnih oseb, ki so vsem polepšale prednovoletne večere, in se zahvalila Janu Plestenjaku, Peru Lovšinu in Heleni Blagne ter njihovim ekipam, da so tako srčni. Indira je ob novem letu izrazila željo in upanje, da bo z zbranimi sredstvi zbrala dovolj denarja za nakup tako potrebnega dvigala, ki ji bo zelo olajšalo življenje in mladost. Ob koncu pisma je Indira še zapisala željo vsem trem glasbenikom: »Nastopajočim želim veliko sreče v nadaljnji karieri in da se razmere za nastopanje čim prej izboljšajo.«

Helena Blagne s svojo ekipo Foto: Klemen Brumec