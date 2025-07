Zlata penina za platinaste radgonske gasilce (FOTO)

Pod velikim šotorom na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je s svečano sejo, podelitvijo priznanj in zahval ter veliko gasilsko veselico z Modrijani potekala osrednja slovesnost ob 70-letnici Gasilske zveze Gornja Radgona (GZ GR). Svečanost je bila namenjena dogodku iz davnega leta 1955, ko je začela delovati GZ GR za območje takratne precej večje Občine Gornja Radgona oziroma sedanje Upravne enote Gornja Radgona.

V zvezi so v sedemdesetih letih delovanja predsedovali Jože Štelcl, Peter Fridau, Peter Cvetkovič in Vladimir Cvetkovič. Trenutno pa je poveljnik GZ GR Stanislav Bratuša.

Na lepo pripravljeni osrednji svečanosti, ki jo je povezoval novinar in urednik Stane Kocutar, ki je mimogrede tudi mestni viničar najstarejše trte na Lentu v Mariboru, so bili prisotni številni člani vseh 16 prostovoljnih gasilskih društev in številni gostje. Za uvod je zbrane nagovoril predsednik zveze Vladimir Cvetkovič, ki je orisal delovanje zveze skozi sedemdesetletno obdobje.

Med drugim je povedal, da na območju obeh občin deluje nekaj čez 350 operativnih gasilcev in da je v vsa tukajšnja društva vključenih nekaj manj kot 2000 članic in članov vseh starosti. Zbrane je nagovorila tudi Urška Tuš Mauko, radgonska županja, ki se je gasilcem zahvalila za njihovo humano in pogumno delo ter obljubila, da bo pomoč občine vnaprej podobna dosedanji. Nagovoril jih je tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, osrednji govornik pa je bil minister za obrambo Borut Sajovic.

Zahvala FOTO: Oste Bakal

V zanimivem nagovoru je poudaril, da je delovanje vseh 16 prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključena v GZ GR, nekaj posebnega in tako so vzor v širšem slovenskem prostoru. Zahvalil se je prisotnim glasbenikom iz Godbe na pihala Apače, ki letos praznuje 140-letnico delovanja. Prav godbeniki so dogodek popestrili s koračnicami in drugimi skladbami. Dodati velja, da so bili na svečanosti, na kateri so podelili priznanja vsem 16 društvom, tudi številni gostje, med katerimi kaže omeniti poslanko državnega zbora, predsednika uprave in direktorja Pomurskega sejmainter številne vodilne gasilce iz domačega okolja in širšega območja Pomurja. Kot zanimivost velja omeniti, da so vsi poveljniki in predsedniki PGD, ki tvorijo GZ GR, ob platinastem jubileju prejeli zlato radgonsko penino.

Praznovanje se je nadaljevalo s posebno veselim delom, ki je navdušil stotine obiskovalcev. Sledila je namreč prava gasilska veselica z ansamblom Modrijani, ki jo je organiziralo domače PGD Gornja Radgona. Na veselici, kjer so bili številni obiskovalci s širšega območja Pomurja, Slovenskih goric in tudi sosednje Avstrije, so mnogi ob zvokih glasbe priznanega slovenskega ansambla zaplesali. Veselje in druženje je trajalo pozno v noč, a operativci so tudi tokrat bili na preži in v pripravljenosti, če bi morali posredovati ...

Penino je dobilo vseh 16 društev. FOTO: Oste Bakal

Čeprav o gasilcih v veliki večini vsi državljani, še zlasti tisti, ki so doživeli takšno ali drugačno nesrečo in so jih potrebovali, govorijo v superlativih, smo tokrat izbrali mnenje poslanke Vere Granfol, doma iz Gornje Radgona: »Gasilci so utelešenje človeške predanosti, poguma in solidarnosti. Njihovo poslanstvo presega zgolj gašenje plamenov; v njihovem delu tli iskra upanja in zaščite, ki jo prižigajo v življenjih drugih. Vsak njihov korak je zaznamovan z odločenostjo, vsaka poteza z nesebično željo po pomoči. Ko se večina umakne pred nevarnostjo, oni stopijo naprej – ne zaradi slave, temveč zaradi globokega občutka odgovornosti do skupnosti. V svoji tišini nosijo moč, v svoji skromnosti plemenitost. Gasilci so tisti, ki nas spominjajo, da v tem svetu, polnem izzivov, vedno obstajajo ljudje, ki so pripravljeni stati ob strani sočloveku – ne glede na ceno. Njihova luč ne ugasne z nočjo; njihov pogum odmeva skozi generacije. So pravi varuhi naših življenj in neomajni gradniki upanja.«

Prejeli so priznanja. FOTO: Oste Bakal

Ponosni na prehojeno pot FOTO: Oste Bakal

Sedem desetletij je praznovala njihova gasilska zveza. FOTO: Oste Bakal

Govorci in govorke so jim upravičeno namenili lepe besede. FOTO: Oste Bakal

Zavleklo se je pozno v noč. FOTO: Oste Bakal

Rajali so ob zvokih Modrijanov. FOTO: Oste Bakal

Z obrambnim ministrom v sredini FOTO: Oste Bakal