Zlata maša v Stopercah: duhovno poslanstvo udejanja že pol stoletja

V duhu dobrote, preprostosti in vere. Ni le duhovnik, ampak človek odprtega srca in izjemne topline.
Fotografija: Namesto klasične pridige se je Lampretu v pogovoru pridružila rojakinja redovnica s. Metka Vrabič. FOTOGRAFIJE: Peter Kitak
Namesto klasične pridige se je Lampretu v pogovoru pridružila rojakinja redovnica s. Metka Vrabič. FOTOGRAFIJE: Peter Kitak

Zdenka Golub
12.08.2025 ob 11:10
Zdenka Golub
12.08.2025 ob 11:10

Dragi bratje in sestre, dokler imamo čas, delajmo dobro, so besede, s katerimi je pater Jože Lampret povzel svoje duhovno poslanstvo, ki ga živi in udejanja že 50 let. In prav v duhu dobrote, preprostosti in vere je pred dnevi obhajal zlato mašo v rojstni župniji v Stopercah.

Življenje je posvetil služenju ljudem z dejanji ljubezni, sočutja in pomoči.

Pater Jože Lampret se je rodil prav tam, kot prvorojenec v številni družini Štefana in Rozine Lampret. Odraščal je ob starših, stari mami, teti, stricu ter bratih in sestrah Štefeku, Miciki, Stanku, Zaliki, Martinu in Treziki. V tako veliki in povezani družini se ni dalo živeti razkošno, a se je delilo prav vse. Že zelo mlad je okusil trdo delo, saj je že po petem razredu osnovne šole odšel služit k maminemu stricu v Cirkovce. Po stričevi smrti se je vrnil v domače kraje in nadaljeval šolanje v Stopercah ter Majšperku.

Sledil klicu

S 15 leti je zapustil domači kraj in se odpravil v klasično gimnazijo v Zagrebu, nato na študij teologije v Ljubljani pa vse do Rima. Tam je magistriral in bil tik pred dokončanjem doktorata, a je sledil notranjemu klicu v samostan minoritov Maria Hilf v Gradcu. Skoraj dve desetletji je tam deloval kot dušni pastir ne le za slovenske rojake, temveč tudi za hrvaško skupnost in nemško govoreče vernike. Danes živi med Gradcem in Olimjem, kjer sprejema skupine, predvsem iz tujine, in jih vodi skozi bogato zgodovino tamkajšnjega samostana.

Po 66 letih je bila tako v stoperški župniji spet zlata maša, nazadnje jo je leta 1959 tam obhajal župnik Franc Rampre. Tokrat je torej čast pripadla patru Jožetu, ki je s prisotnostjo, besedami in zgledom pokazal, da se ni nikoli oddaljil od domače zemlje. Lampret ni le duhovnik, ampak človek globoke vere, odprtega srca in izjemne človeške topline. Življenje je posvetil služenju ljudem z dejanji ljubezni, sočutja in pomoči. Bil je predan karitativnemu delu in vedno pripravljen prisluhniti tistim, ki so se znašli v stiski, posebej predano se je na prošnjo brata Martina vključil v obnovo domače cerkve v Stopercah.

Zlata maša je bila vse prej kot običajna slovesnost. Namesto klasične pridige se je Lampretu v pogovoru pridružila rojakinja redovnica Metka Vrabič. Maše so se udeležili tudi duhovniki in verniki iz Avstrije in Hrvaške, zato je del slovesnosti potekal v nemščini kot poklon skupnosti, ki jo je leta duhovno spremljal. A tudi tisti, ki jezika niso razumeli, so začutili tisto, kar presega besede, toplino, iskrenost in vero.

V imenu krajanov in cerkvenega sveta je spregovorila gospa Anica Rejec, po maši pa je sledilo prijetno druženje. 

