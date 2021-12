Zlata lisica bo, ampak spet v Kranjski Gori

Prireditelji 58. Zlate lisice v Mariboru so sporočili, da bosta ženski tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal v alpskem smučanju 8. in 9. januarja prihodnje leto v Kranjski Gori. Ta tako postaja uradni rezervni gorenjski lisičkin poligon, proga v Podkorenu je sicer tradicionalno moško prizorišče svetovnega pokala v tehničnih disciplinah.

Zlata lisica je rodni Maribor prvič zapustila leta 1974, ko so tekmo priredili v Bad Gasteinu v Avstriji. Razlog je bilo pomanjkanje snega. Leta 1975 se je selila na Jahorino, kjer so Sarajevčani tačas organizirali tekmo evropskega pokala, leta 1976 pa je prvič potekala v Kranjski Gori. Tam je potekala še v letih 1988, 1991, 2007, 2012, 2014, 2018, 2020 in 2021. Nazadnje je bila pod Mariborskim Pohorjem leta 2019, tik pred svetovnim prvenstvom v Åreju, na katerem je svoj drugi naslov smukaške svetovne prvakinje osvojila Ilka Štuhec.