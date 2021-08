Zlata dekleta navdušujejo s plesom (FOTO)

Pridejo, zaplešejo in navdušijo prek vseh pričakovanj. Tako bi lahko opisali nastope plesne skupine upokojenk iz občine Postojna, ki povabljene, včasih pa gverilsko, razveseljujejo občinstvo po vsej Sloveniji. Plesale so že na Nanosu pa tudi v Bohinju, v tednu, ko smo poklepetali z njimi, jih je čakal nastop v Hrastniku. Ana Ferjančič in Vilma Tellič Foto: Dejan JavornikV letošnjem letu so imele kljub epidemiji že 24 nastopov in vsi so pustili neizbrisen pečat: ne le na publiki, ki srčne plesalke z iskreno ljubeznijo do plesa sprejema z navdušenjem, temveč tudi na samih plesalkah – ko d...