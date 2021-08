Zjutraj streslo del Slovenije

Ob 7.20 je bližino Šmarjeških Toplic zatresel potres z magnitudo 2, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Žarišče je bilo tri kilometre zahodno od Šmarjeških Toplic​, 55 kilometrov vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so tresenje tal čutili prebivalci občin Novo mesto, Trebnje, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Škocjan in Šentjernej. Intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Avgusta še ni minil dan, da seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ne bi zabeležili tresenja tal v Sloveniji, najmočnejša pa sta bila današnji in potres 9. avgusta, ki je imel ob 18.08 prav tako magnitudo 2, žarišče pa v bližini Trebnjega.



Nekateri Slovenci so čutili tudi včerajšnje tresenje tal v Petrinji na Hrvaškem, ki jo je streslo z magnitudo 4,2.

