Zjutraj spet težave za šolarje, direktor Arnesa s solzami v očeh

Direktor Arnesa Marko Bonač se je na Odmevih RTV Slovenija opravičil za nastale težave in dejal, da jim je res žal, ker se je zapletlo: »Mnogo storitev deluje brezhibno - video konference, elektronska pošta. Vse te storitve smo toliko povečali, da sedaj ni problem. Edini problem se je pojavil pri spletnih učilnicah, tako v ponedeljek kot torek dopoldne. V ponedeljek je bil vzrok premalo opreme, to smo preko noči popravili, v torek so našli bug v odprtokodnem sistemu Moodle, ki je osnova e-učilnic,« je dejal, pri tem pa so številni gledalci opazili, da so se mu orosile oči.

Arnes je zjutraj zaznal DDoS napad na spletne učilnice, ki zato kratek čas niso bile dostopne. Kot so sporočili z Arnesa, je šlo za 15-minutni izpad okoli 8. ure zjutraj, v času največjih obremenitev. Novih težav ne pričakujejo.Pri šolanju na daljavo, na katerega so učenci od 6. razreda osnovne šole in dijaki prešli s tem tednom, je bilo sicer tudi prva dva dni nekaj težav. V ponedeljek so imeli težave s sistemom enotne prijave, v torek z delovanjem spletnih učilnic.Z Arnesa so sicer v torek popoldne sporočili, da so napako odpravili, delovanje sistema pa še vedno optimizirajo. Ob tem so zapisali, da so v primerjavi s spomladanskim izobraževanjem tokrat obremenitve dosegle 400 odstotkov takratnih. Če primerjamo stanje pred letošnjim marcem, opažamo stokratno povečanje obremenitev storitev omrežja Arnes, so zapisali v sporočilu za javnost.Na šolskem ministrstvu so izpostavili, da so predvideli tudi takšno situacijo, zato so šolam omogočili uporabo sistemov MS Teams in Zoom. Kot so navedli, je v torek potekalo več sestankov tako z vodstvom in tehničnimi delavci Arnesa, kot tudi nekaterimi drugimi strokovnjaki tega področja (zunaj Arnesa). Ministrstvo je tudi že vstopilo v stik s predstavniki nekaterih fakultet, ki lahko s svojim strokovnim znanjem doprinesejo k razrešitvi nastale situacije, so zapisali.