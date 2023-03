Zjutraj so se zatresla tla, ste čutili?

Ste čutili, kako so se ob 7.51 zatresla tla? Agencija za okolje poroča, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zjutraj zabeležili potres magnitude 2,2 v bližini Ivančne Gorice, 29 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Ivančne Gorice z okolico.

Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).