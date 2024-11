Zjutraj pokalo, Tanja Fajon močno zavarovana! Obiskala je nevarno državo

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes kot prva predstavnica Slovenije obiskala Somalijo. S somalijskim premierjem Hamzo Abdijem Barrejem sta govorila o razmerah v državi in širši regiji ter o mednarodnih operacijah v podporo miru, ki jih je Fajon izpostavila kot nujne za izgradnjo stabilnosti Somalije.

Somalija se že desetletja spopada z notranjepolitičnimi izzivi, težkimi humanitarnimi razmerami ter grožnjo teroristične skupine Al Šabab. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je Fajon v pogovorih s premierjem Barrejem poudarila nujnost ohranjanja mednarodne prisotnosti v Somaliji.

»Slovenija podpira možnost uporabe resolucije Varnostnega sveta ZN 2719, ki bi zagotovila trajnostno financiranje naslednice misije Afriiške unije (ATMIS), ki se ji mandat izteče konec leta. Podaljšanje operacij ZN in Afriške unije v podporo boju proti terorizmu ter izboljšanju zmogljivosti in stabilnosti je nujno za državo kot tudi širšo regijo,« je poudarila Fajon.

Sodelovanje za mir in stabilnost

Obenem je izrazila zaskrbljenost zaradi spora med Somalijo in Etiopijo o dostopu slednje do morja in možnih negativnih posledicah za boj proti teroristični skupini Al Šabab. Poudarila je tudi, da Slovenija zaradi napadov hutijevcev še naprej podpira pomorske operacije EU za varnost v Rdečem morju.

S predsednikom somalijske vlade in v družbi vodje delegacije EU v Somaliji Karin Johansson je ministrica govorila tudi o možnostih slovenske pomoči Somaliji preko Centra za usposabljanje osebja mirovnih operacij za prioritetna področja našega članstva v VS ZN, in sicer zaščito civilistov, podnebje, mir in varnost ter ženske.

V tako imenovani zeleni coni oziroma močno zavarovanem območju Mogadiša, kjer je tudi delegacija EU, se je ministrica Fajon sestala še z vodjema misij UNTMIS Jamesom Swaneom in ATMIS Mohamedom Aminom Souefem.

Ključni poudarki obiska

Fajon je prva predstavnica Slovenije, ki je obiskala Somalijo, in v letu in pol prva od ministrov EU, ki so prišli v to nemirno in razklano državo Afriškega roga.

»Mislim, da je zelo pomembno, da v okviru EU še naprej pomagamo Somaliji pri zagotavljanju varnosti in izgradnji zmogljivosti, kajti razmere v državi so še vedno nepredvidljive in nevarne. Ključno je, da Somalija ne ostane sama pri tlakovanju poti k stabilnosti,« je po pogovorih povedala ministrica.

Slovenija in Somalija bosta sicer v letu 2025 obe nestalni članici Varnostnega sveta ZN, pri čemer Somalija trenutno že sodeluje kot opazovalka.

Ministričin obisk v Somaliji je del njene afriške turneje, v okviru katere je že obiskala Etiopijo, kjer je odprla slovensko veleposlaništvo, po Somaliji pa se bo podala še v Kenijo.