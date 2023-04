Ni hujšega kot dobiti vest, da je ljubljena oseba izgubila boj z boleznijo. Takšno sporočilo so po telefonu iz bolnišnice v Brežicah pred dvema tednoma dobili svojci ženske, ki jih šteje dobrih osemdeset. Saj ima lepa leta, a smrt je za bližnje še kako hud šok. Vest o koncu življenja ljubljene mame se je hitro razširila, tako med sorodniki kot domačini, prihajati so začela že sporočila sožalja. Potem pa nov šok. Mama ni umrla, mama je živa, zmotili smo se. Si predstavljate, kak vrtiljak čustev je prežemal njene svojce? Od veselja in pretresenosti do dvomov, kaj je sploh res, pa tudi vprašanj,...