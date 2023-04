Življenje jamarke Ane ogroženo, njen brat jo je grel s svojim telesom

Jamarko, ki se je v soboto zvečer ponesrečila v jami blizu Cerknice, so rešili v najkrajšem možnem času. Ključno pri tem je bilo usklajeno sodelovanje, poudarjajo predstavniki organizacij, ki so sodelovali pri reševanju. To je bilo izjemno zahtevno, saj so morali z miniranjem širiti ožine, da so nezavestno jamarko z nosili lahko prenesli iz jame. Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so za STA sporočili, da je jamarka še vedno življenjsko ogrožena in da je stanje nepredvidljivo .

Reševanje iz neraziskane jame je trajalo 30 ur, pri tem pa je sodelovalo več kot 150 reševalcev, je na današnji novinarski konferenci povedal vodja regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk. Zgodba o reševanju odmeva tudi v tujini, Slovenija pa je po njegovih besedah lahko ponosna, da ima ustrezno usposobljene ljudi, ki lahko pridejo do ponesrečenca v takem okolju in mu ustrezno pomagajo.

Vodja intervencije Luka Zalokar, sicer tudi strokovnjak za miniranje v zaprtih prostorih, je opisal nekaj podrobnosti reševanja. Minerji so delali 10 ur, ozke prehode so z razstrelivom širili na petih mestih. Začeli so že pri samem vhodu, ki so ga morali razširiti do dimenzij nosil, na katerih so ponesrečeno jamarko prenesli iz jame .

Dali so vse od sebe

Kot je ocenil Zalokar, so jo rešili v najkrajšem možnem času. »Dali smo vse od sebe. Še vedno pa smo morali delati varno, da ne bi prišlo do dodatnih poškodb, saj je bilo na kraju veliko reševalcev,« je dejal. Opisal je tudi, da se je akcija lahko začela takoj zaradi dobrega odziva njenih jamskih kolegov. »Njen brat Marko jo je grel s svojim telesom, ker v jami je največja nevarnost podhladitve. S sabo so imeli tudi folije in so lahko takoj ukrepali. Hkrati je eden od jamarjev šel ven in poklical na pomoč, zato smo lahko akcijo organizirali zelo hitro.«

Vodja Slovenske jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek je ocenil, da je šlo za eno zahtevnejših reševalnih akcij, tudi zato, ker je bila ponesrečenka v nezavesti. Kot je dodal, po njihovih izkušnjah v zadnjih nekaj letih globina jame pri reševanju ni pomembna, težave povzročajo predvsem ožine. "Ali je jama globoka 300 ali 100 metrov, vedno je časovnica okoli 33 ur," je pojasnil.