Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)

Zaradi močnega neurja in hitrega dvigovanja vodostaja rek Dragonja, Drnica, Badaševica in Rižana občinski štab Civilne zaščite Piran in regijski štab Civilne zaščite (CZ) Obalne regije pozivata vse prebivalce, naj ostanejo v svojih domovih in se ne izpostavljajo nevarnosti.

Kot so sporočili iz piranskega občinskega štaba CZ in štaba CZ Obalne regije, se razmere slabšajo. Prebivalcem svetujejo, naj ne hodijo iz hiš in ne vozijo po cestah v bližini rek. Prosijo jih, naj potrpežljivo počakajo in dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. Pri tem poudarjajo, da življenja trenutno niso ogrožena.

Na območju celotne Obale so zabeležili velike količine padavin, kar dodatno obremeni vodne tokove in poveča tveganje za poplavljanje in zamašitev infrastrukture, so navedli.

Agencija RS za okolje je zaradi visokovodnih razmer za slovensko Istro izdala rdeče opozorilo. Kot so zapisali, Dragonja že poplavlja in še narašča. Ob ponovnih močnejših padavinah lahko poplavi tudi v večjem obsegu.

Naraščajo tudi drugi hudourniški vodotoki in manjše reke v slovenski Istri, na več območjih poplavlja padavinska in zaledna voda. Drnica, Badaševica in Rižana ter manjše reke lahko poplavijo na izpostavljenih območjih.

Po napovedih hidrologov bodo vodotoki in reke v slovenski Istri čez dan prehodno upadali, vendar lahko zaradi velike namočenosti tal in vodnatosti ob ponovni okrepitvi padavin zopet hitro narastejo.

Naraščali bodo tudi nekateri vodotoki in reke v severozahodni, osrednji in južni Sloveniji. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nekatere reke dosegle velike pretoke. Ljubljanica bo še ohranjala veliko vodnatost.

Na Notranjskem se lahko povečajo ojezeritve nekaterih kraških polj.