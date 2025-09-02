RAZMERE SE SLABŠAJO

Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)

Zaradi visokih voda za slovensko Istro velja rdeče opozorilo.
Fotografija: Obalo je poplavilo že v petek. FOTO: Bralec
Odpri galerijo
Obalo je poplavilo že v petek. FOTO: Bralec

B. K. P., STA
02.09.2025 ob 12:56
02.09.2025 ob 12:56
B. K. P., STA
02.09.2025 ob 12:56
02.09.2025 ob 12:56

Zaradi močnega neurja in hitrega dvigovanja vodostaja rek Dragonja, Drnica, Badaševica in Rižana občinski štab Civilne zaščite Piran in regijski štab Civilne zaščite (CZ) Obalne regije pozivata vse prebivalce, naj ostanejo v svojih domovih in se ne izpostavljajo nevarnosti. 

Kot so sporočili iz piranskega občinskega štaba CZ in štaba CZ Obalne regije, se razmere slabšajo. Prebivalcem svetujejo, naj ne hodijo iz hiš in ne vozijo po cestah v bližini rek. Prosijo jih, naj potrpežljivo počakajo in dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. Pri tem poudarjajo, da življenja trenutno niso ogrožena.

Na območju celotne Obale so zabeležili velike količine padavin, kar dodatno obremeni vodne tokove in poveča tveganje za poplavljanje in zamašitev infrastrukture, so navedli.

Agencija RS za okolje je zaradi visokovodnih razmer za slovensko Istro izdala rdeče opozorilo. Kot so zapisali, Dragonja že poplavlja in še narašča. Ob ponovnih močnejših padavinah lahko poplavi tudi v večjem obsegu.

Naraščajo tudi drugi hudourniški vodotoki in manjše reke v slovenski Istri, na več območjih poplavlja padavinska in zaledna voda. Drnica, Badaševica in Rižana ter manjše reke lahko poplavijo na izpostavljenih območjih.

Po napovedih hidrologov bodo vodotoki in reke v slovenski Istri čez dan prehodno upadali, vendar lahko zaradi velike namočenosti tal in vodnatosti ob ponovni okrepitvi padavin zopet hitro narastejo.

Naraščali bodo tudi nekateri vodotoki in reke v severozahodni, osrednji in južni Sloveniji. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nekatere reke dosegle velike pretoke. Ljubljanica bo še ohranjala veliko vodnatost.

Na Notranjskem se lahko povečajo ojezeritve nekaterih kraških polj.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

poplave padavine Obala vreme

Priporočamo

Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)
Ganljivi zapis gorskega reševalca: Pred nami se je izrisal zlovešč teren
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)
Ganljivi zapis gorskega reševalca: Pred nami se je izrisal zlovešč teren
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.