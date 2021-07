Živita v skrivališču narodnega heroja

Srečnica

Pred dvema tednoma sta dobila še četrtega vnuka, natančneje vnukinjo Brino.

Leta 2013 smo zaznamovali 70. obletnico zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda, ki je bilo prvo neposredno izvoljeno predstavništvo okupiranega naroda v Evropi, takrat sprejeti sklepi pa so bili izrednega pomena za naš nadaljnji razvoj. Do slednjega dogodka najverjetneje ne bi nikoli prišlo, če mu poti ne bi tlakovali ljudje, kot je bil. Eden prvih slovenskih revolucionarjev je bil tudi organizator oborožene vstaje na Kočevskem ob začetku druge svetovne vojne. Šeško je seveda tudi naš narodni heroj.Izvedeli smo, da so ga Italijani aretirali v noči na 28. april 1942, in sicer v bunkerju v Konca vasi v bližini Kočevja, kjer se je skrival. Dva tedna pozneje so ga ustrelili.Na hiši, kjer je bil bunker in v katerem se je v zadnjih dneh svojega življenja skrival Jože Šeško, je vzidana marmornata spominska plošča. In če je bila včasih ta hiša v Konca vasi tudi zadnja oziroma končna, danes ni več tako, še več, danes v njej spokojno živitainBoris, tudi naš dolgoletni naročnik, je po rodu iz te hiše, Katarina iz Starega trga pri Kolpi. »Z enim manjšim presledkom sem dejansko ves čas naročen na Slovenske novice!« je ponosno izjavil, le malo po tistem, ko smo zakonca obiskali.Če Katarina oni dan ne bi preizkusila svoje sreče in poslala nagradnega kupona Poletje s Slovenskimi novicami, ju ne bi nikdar spoznali. Tako pa se je kolo sreče zavrtelo v pravo smer in Romihova osrečilo z nagradnim paketom, v katerem se je kar trlo zanimivega, Danine vode, tudi z okusi, Teekannejevi ledeni čaji, tam je bil tudi hladilni nahrbtnik, v katerem je bilo vse za piknik, pa Kotanyjijeve začimbe, bluetooth zvočnik JBL GO2, »je to res bon za mesarijo Anton«, je vprašala Katarina, mi pa smo ji lahko samo prikimali.Nazadnje je na ta način zadela pred tremi desetletji. Spominja se, da je prejela pulover. To pot si bo nagrado privoščila s svojimi vnukinjami in vnukom. Medtem ko je najstarejšapravkar uspešno maturirala, se je pred dvema tednoma rodila. Vmes sta še 9-letnain 6-letniNekdanji gradbenik in trgovka sta rada v naravi. Kratkočasita ju še manjša njiva in vrt. Boris je tudi odličen pevec. Že osemkrat je prepeval na taboru slovenskih pevskih zborov, na tradicionalni glasbeni prireditvi, ki poteka v Šentvidu pri Stični. »Ko človek to doživi, veste, mu gredo kar kocine pokonci,« je sklenil nagrajenčin sopotnik Boris.