Živimo v zablodi, da je strašen neuspeh, če otrok nima vsaj prav dobre ocene

Pogovarjali smo se s skupino didaktikov matematike s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF), prof. dr., prodekanjo za študijske zadeve UP PEF in koordinatorico minisimpozija Matematika v izobraževanju, prof. dr., dekanjo UP PEF, ter izr. prof. dr., prorektorjem UP.Preberite intervju na onaplus.si