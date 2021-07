Živi muzej Krasa z novo Matejevo jamo

Odkopani material so izvlekli na površje. FOTOGRAFIJI: Olga Knez

iz Orleka je v zimskem času v Živem muzeju Krasa odkril manjšo špranjo (luknjo), iz katere je pihalo, kar je znak, da se v podzemlju skriva večja jama. Izkušeni jamski maček, ki se z jamarstvom kot tudi gasilstvom ukvarja že več kot pol stoletja, je takoj zaznal, da se splača kopati in začeti raziskave.Takoj je aktiviral mlade bodoče jamarje iz jamarskega krožka sežanskega jamarskega društva, ki ga že dobra tri desetletja vodi predsednik. V jamarskem krožku je zelo aktiven tudi Ludvikov sin 26-letni, zato je novoodkrito jamo poimenoval po njem. Mladi člani sežanskega jamarskega krožka so zavihali rokave in ves odkopani material (zemljo in kamenje) izvlekli na površje. Jama se je odprla do globine 60 metrov. Zaradi pomanjkanja opreme so začasno prekinili raziskovanja.Na dosežke je ponosen tudi predsednik sežanskih jamarjev Guštin, ki bo ob letošnjem sežanskem občinskem prazniku, 28. avgusta, prejel priznanje Občine Sežana za dolgoletno vodenje Jamarskega društva Sežana in neprecenljiv prispevek k razvoju jamarstva in jamarske reševalne službe. Guštin je še posebno izpostavil delo mladih, ki jim posvečajo veliko pozornosti.