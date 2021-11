Obljubljamo, da bo to najlepše doživetje tega leta, so sporočili iz Postojnske jame. »Da so bile jaslice v Postojnski jami razglašene za eno najlepših podob božiča na svetu, pove največ,« je prepričan Marjan Batagelj, predsednik UO Postojnska jama, srečen, da bodo obiskovalce spet lahko razveselili z edinstveno svetopisemsko zgodbo. »Časi so specifični, in morda bo prav zato doživljanje še toliko intenzivnejše.« Ker želijo obiskovalcem zagotoviti varno okolje, je število vstopnic omejeno.

Sto nastopajočih

Božična pravljica bo tudi letos med 25. in 30. decembrom. V zgodovino pa jo bo z zlatimi črkami zapisalo sto nastopajočih v kar 16 svetopisemskih prizorih. »Ekskluziven ogled bo svoj vrhunec doživel z nastopi treh vrhunskih vokalistk, ki jih v tem trenutku prvič razkrivamo: Severa Gjurin, Maja Keuc Amaya in Urška Kastelic,« so sporočili iz Postojnske jame.

Žive jaslice spadajo med deset najveličastnejših božičnih podob.

Ker lani živih jaslic v Postojnski jami zaradi epidemije ni bilo, si jih je Severa Gjurin pričarala kar doma: »Postala sem mama in od takrat december ni več navaden mesec, ampak je poseben družinski čas sreče.« Ob 150-letnici prve izvedbe Svete noči v slovenskem jeziku bo petje najbolj priljubljene božične pesmi še toliko bolj odgovorno dejanje. Maja Keuc Amaya po več letih življenja v tujini in pogleda z druge strani meje pravi, da so »žive jaslice v jami nekaj najlepšega in spektakularnega, kar sem pri nas v Sloveniji videla, zato sem zelo počaščena, da bom del tega«. Ekipo sodelavcev bo v zadnjih decembrskih dneh spremenila tudi operna pevka Urška Kastelic, ki bo tokrat obdana z angeli in kapniki, kar bo prav posebno doživetje, priznava.

Žive jaslice v Postojnski jami bodo tudi letos zaznamovali bogata kostumografija in videoprojekcija v izvedbi Magical Theatra Serpentes in dogajanje vzdolž pet kilometrov dolge turistične jamske poti. Božično pravljico bodo pričarale tudi tisočere praznične lučke, pred vhodom v jamo pa vonj po medenjakih in kuhanem vinu, ogenj ter praznična okrasitev parka. Obiskovalci imajo seveda kar nekaj vprašanj. Ali vstopnica za žive jaslice vključuje tudi vožnjo z vlakcem? »Seveda!« odgovarjajo. Vprašanja so tudi o BON21, ki ga lahko koristite za ogled vseh znamenitosti v Parku Postojnska jama kot tudi za ogled živih jaslic v Postojnski jami. In še glede izpolnjevanja pogoja PCT.

Ekskluziven ogled bo svoj vrhunec doživel z nastopi treh vrhunskih vokalistk: Severe Gjurin, Maje Keuc Amaya in Urške Kastelic.

»Izpolnjevanje PCT v trenutnih razmerah je obvezno,« dodajajo. »Še naprej bomo spremljali razmere, naša prva naloga pa je, da vsem zagotovimo varen obisk. Zato dosledno upoštevamo vse ukrepe in omejitve.« Nakup vstopnice za ogled živih jaslic ni obvezen, pravijo, glede na omejeno število vstopnic pa priporočen, saj si z njim zagotovite mesto. Online nakup je hitrejši in v predprodaji do 20 odstotkov ugodnejši. Božična pravljica pa je najlepše darilo tudi za otroke, so še sporočili iz Postojnske jame.