Živalski vrt z aplikacijo spet odpira svoja vrata

Pedagogi živalskih vrtov in akvarijev drugi četrtek v novembru, letos je bilo to 12., praznujejo svoj mednarodni dan. Praznovali so tudi v Živalskem vrtu Ljubljana. »V tridesetih letih smo se osebno srečali z več kot milijonom obiskovalcev (1,060.300), zato je to tudi njihov praznik,« so povedali v ZOO. »Zanje smo v tem času razvili pester nabor uveljavljenih izobraževalnih programov, ki jim dodajamo še novega. Ker lahko v času epidemije pedagoške programe izvajamo le na daljavo, smo skupaj z zavarovalnico Vita – pokroviteljem, ki nas podpira že 12 let, razvili poučno in zabavno aplikacijo ZOOmeter, ki bo za igrivo ...