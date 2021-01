Živalski vrt odprt, a držati se morate teh pravil

Varnostna pravila v času epidemije covid-19

Skladno s predpisi vlade je tudi med obiskom ZOO Ljubljana treba: Vzdrževati ustrezno medsebojno razdaljo.

Prosimo, da se ne združujete z obiskovalci, ki niso člani vaše družine oz. gospodinjstva ter med opazovanjem živali vedno vzdržujete ustrezno razdaljo. Nositi zaščitno masko v vseh notranjih prostorih (npr. sanitarijah) in kadar ni mogoče zagotoviti predpisane razdalje.

V primeru povečanega obiska priporočamo uporabo maske na vseh površinah. Prosimo, da se brez izjem držite pravil, da se ne dotikate in ne hranite živali! Ker lahko za koronavirusom zbolijo tudi nekatere živali, vas naprošamo, da vzdržujete ustrezno razdaljo tudi do živali in z njimi ne vzpostavljate kontakta ali jih hranite. Na obisk v ZOO prihajajte brez akutnih prehladnih bolezenskih znakov.

Bodite pozorni na higieno rok in kašlja.

Skrbite za razkuževanje rok (razkužilniki so nameščeni po vrtu).

Obisk vrta izkoristite za sprehod in opazovanje živali, ne posedajte v skupinah in se izogibajte združevanju z drugimi obiskovalci ob ogradah.

Ker je živalski vrt naraven parkovni oziroma gozdni prostor in poledenelosti tal ni mogoče v celoti preprečevati, opozarjamo tudi na ustrezno obutev.

Prosimo, da skrbno upoštevate vse pisne napotke in druga navodila osebja.

Zaposleni bodo poskrbeli za razkuževanje prostorov in površin, kjer prihaja do stika z obiskovalci. Skladno s predpisi vlade je tudi med obiskom ZOO Ljubljana treba:Prosimo, da se ne združujete z obiskovalci, ki niso člani vaše družine oz. gospodinjstva ter med opazovanjem živali vedno vzdržujete ustrezno razdaljo.V primeru povečanega obiska priporočamo uporabo maske na vseh površinah.Ker lahko za koronavirusom zbolijo tudi nekatere živali, vas naprošamo, da vzdržujete ustrezno razdaljo tudi do živali in z njimi ne vzpostavljate kontakta ali jih hranite.

Z današnjim dnem je svoja vrata za obiskovalce znova odprl ljubljanski živalski vrt. Odprt bo vsak dan med 9.00 in 16.30 uro. A obisk živalskega vrta ne bo tako brezskrben, kot je bil nekdaj.»Ob obisku je treba upoštevati splošne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19. Za koronavirusom lahko zbolijo tudi nekatere živali, zato vas naprošamo, da vzdržujete ustrezno razdaljo tudi do živali, z njimi ne vzpostavljate kontakta in jih ne hranite. Ker je živalski vrt naraven parkovni oziroma gozdni prostor in poledenelosti tal ni mogoče v celoti preprečevati, prosimo poskrbite tudi za ustrezno obutev,« so zapisali na svoji facebook strani.Novice o odprtju ljubljanskega živalskega vrta se bodo gotovo razveselili vsi tisti, ki so imeli za leto 2020 letne vstopnice, saj bo z njimi mogoče v živalski vrt vstopiti do konca marca 2021.