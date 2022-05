Živahne barve, rdeči čevlji in majice z napisi: kakšen je kodeks oblačenja v DZ-ju? (FOTO)

Kodeks oblačenja so napisana, še pogosteje pa nenapisana pravila, ki se tičejo posameznikove obleke. Oblačila imajo, kot tudi drugi vidiki človekovega fizičnega izgleda, socialen pomen, ki je odvisen od pravil in pričakovanj, ki se razlikujejo od okoliščin in priložnosti. V javnosti so prah najbolj dvigali rdeči čevlji predsednice DZ-ja Urške Klakočar Zupančič, ki so sprožili številne odzive.

Urška Klakočar Zupančič je burila duhove z rdečimi salonarji. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Ker so politiki predstavniki ljudstva večino časa na očeh javnosti, v prostorih Državnega zbora velja določen kodeks oblačenja, ki velja za vse. Preverili smo, kako stroga so pravila in kaj se zgodi v primeru kršitev. Služba za stike z javnostmi DZ-ja nam je na kratko odgovorila: V Državnem zboru veljajo Pravila o notranjem redu Državnega zbora, ki med drugim določajo, da se »v prostore Državnega zbora lahko vstopa le dostojno oblečen in primerno aktivnostim v Državnem zboru«.

Pomladne barve. FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Eva Irgl je ena najbolj modno oblečenih poslank. FOTO: Instagram

Mojca Pašek Šetinc se je odela v rumeno. FOTO: Črt Piksi

Ženske prisegajo na barve. FOTO: Leon Vidic/delo

V preteklosti so nekateri poslanci že burili duhove z raznimi sporočilnimi majicami. Ali so s tem kršili kodeks, nam ni uspelo izvedeti.

Poslanec Levice Miha Kordiš. FOTO: Daniel Novakovic/sta