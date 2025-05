Živahen dogodek na Novem trgu v Ljubljani: od kužkov do novega znanja (FOTO)

Ljubljana je z živahnim dogodkom na Novem trgu, kjer so obiskovalci vseh generacij skozi popoldanski program odkrivali pomen evropskega povezovanja, priložnosti za mlade ter okoljske in kulturne projekte, ki nastajajo s podporo Evropske unije, praznovala Dan Evrope. Dogodek vsako leto pripravlja Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

»Za dosežki Evropske unije stojijo vsi Evropejci in Evropejke, kar še zdaleč ni samoumevno. Evropo radi kritiziramo, a smo že večkrat dokazali sposobnost prilagajanja,« je na začetku poudarila vodja predstavništva dr. Jerneja Jug Jerše, ki je dogodek odprla skupaj z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandrom Jevškom ob prisotnosti veleposlaništev več evropskih držav.

Voditelja Klemen Bučan in Nataša Naneva sta bila navdušena nad nastopom raperja Leopolda I.

S košem v Sloveniji ne moreš zgrešiti.

Voditeljico Suzano Kozel in njeno hčerkico je navdušila policijska maskota.

Hišo Evropske unije v Ljubljani čez leto obišče več kot trideset tisoč ljudi, gneča pred šotorom Evropske komisije pa je potrdila zanimanje javnosti, da bi delovanje Evropske unije spoznali še bolje. Na stojnicah in interaktivnih točkah so v ta namen predstavili programe in projekte kohezijske politike, čezmejno sodelovanje regij, notranjih zadev ter evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Prijetno vzdušje

Manjkale niso niti vsebine za najmlajše, ki so jih še posebej razveselili policijski kužki, številne igre ter evropski zero-waste sladoled, pred katerim se je vila vrsta kljub hladnemu vremenu. Obiskovalci so med pogovorom z ambasadorji Evropskega podnebnega pakta izvedeli tudi, kako živeti bolj trajnostno. Mladi so dobili vpogled v programe, kot so Erasmus+, Evropska solidarnostna enota in DiscoverEU, iz prve roke pa so slišali še navdihujoče zgodbe in izkušnje udeležencev.

Za prijetno vzdušje sta čez dan skrbela Nataša Naneva in Klemen Bučan, ki sta v družabnem duhu vodila kvize in igre z nagradami. Večer pa je zaznamoval koncert raperja Leopolda I. in njegove zasedbe Drügi, ki sta se jima na odru pridružila še Emkej in Hauptman. Koncert je otvorila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da je Evropska unija zgodba o uspehu: »Po dveh svetovnih vojnah, ki sta tragično zaznamovali svet, so za isto mizo sedli Nemci in Francozi in se odločili za pot miru, vrednot in demokracije.«

Policijski kuža je vedno velika zvezda.

S pomočjo godalne zasedbe sta zazveneli slovenska in evropska himna.

Dodala je, da moramo biti Evropejci ponosni na svoje vrednote in način življenja, saj je raven spoštovanja temeljnih človekovih pravic v evropskih državah najvišja na svetu. Slovencem je z videonagovorom voščila še evropska komisarka za širitev Marta Kos in se jim zahvalila za prispevek k skupni Evropi. Evropski dan v središču mesta je še enkrat dokazal, da je Evropa veliko več kot institucije – je prostor sodelovanja, ustvarjalnosti in skupnih vrednot, ki jih v Sloveniji živimo vsak dan.