Zimske razmere v gorah: takole reševali planinca, ki se je zaplezal (FOTO)

Reševalci GRS Mojstrana opozarjajo na zelo slabe razmere v visokogorju, ki jih dodatno otežujeta še megla in sneženje. Posneli so fotografije s terena ob reševalni akciji na relaciji Staničeva koča–Triglavski podi.



Vsem, ki se odpravljate v visokogorje, svetujejo, da se na turo dobro pripravite in preverite vremenske razmere.



Nujna pa je tudi zimska oprema: dereze, cepin; tudi lavinski trojček je priporočljivo imeti s seboj.



Sneg je veter napihal v kotanje, kjer se količina zato močno poveča, robovi pa so spihani in poledeneli.