Zimske počitnice: takšne so razmere v zdraviliščih

V zdraviliščih je veliko zanimanje za počitnikovanje med prihajajočimi zimskimi počitnicami. Večini se obeta nekoliko višja zasedenost kot v času jesenskih počitnic. Gostje so tudi tokrat predvsem slovenski, največ tujih gostov pa prihaja iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Italije, so za STA povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

V Termah Dobrna se med zimskimi počitnicami obeta več kot 70-odstotna zasedenost, običajno pa je veliko povpraševanje za zimsko počitnikovanje v zadnjem hipu. Glavnino predstavljajo slovenski gostje.

Tudi v poslovnih enotah Term Krka v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter Strunjanu je za šolske počitnice še nekaj prostih sob. Ocenjujejo, da bo zasedenost na ravni jesenskih šolskih počitnic, saj povpraševanje in rezervacije še prihajajo.

Termalna voda v Rimskih termah. FOTO: Rimske terme

Kombinacija s smučanjem

Med zimskimi počitnicami v Thermani Laško pričakujejo dobro zasedenost. Po prvi oceni bodo zasedeni približno 85-odstotno. Še vedno je velik trend povpraševanja in rezervacij v zadnjem hipu, zato pričakujejo še nekaj dodatnih rezervacij. Prednjačijo slovenski gostje. Ti se v času zimskih počitnic radi podajo na smučarske destinacije. Zaradi povpraševanja po smučanju so v paket njihovih zimskih počitnic dodali tudi ugodnejše smučanje na bližnjem smučišču Celjska koča, ki v letošnji zimi polno obratuje. Po številu gostov so v prednosti domači, čeprav ima tudi Thermana Laško tuje goste, predvsem iz Italije in Avstrije.

V času zimskih počitnic je zasedenost v dveh termah in zdravilišču skupine Sava Hotels & Resorts - Terme 3000 Moravske Toplice, Terme Ptuj in Zdravilišče Radenci - primerljiva s lanskimi krompirjevimi počitnicami, saj trenutno beležijo približno 70-odstotno zasedenost. Glede na kratkoročnost rezervacij v zadnjem času pa pričakujejo še nadaljnjo rast zasedenosti. Največ tujih gostov k njim prihaja iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Italije.

Boljša zasedenost kot jeseni

Zasedenost Term Olimia je med letošnjimi zimskimi počitnicami dobra in celo nekoliko boljša kot v enakih terminih preteklih let. Podaljšane vikende imajo namreč polno zasedene, medtem ko je med tednom, predvsem v drugem delu počitnic, še nekaj prostora. Praviloma so termini jesenskih počitnic bolje zasedeni kot termini zimskih (tudi pred epidemijo), kar pripisujejo dejstvu, da so zimske počitnice kljub vsemu razdeljene na dva dela in je s tem tržišče manjše. Še vedno je največ domačih gostov, vendar je v prvih dveh mesecih tujcev kljub vsemu več glede na prejšnje leto. Največ jih prihaja iz Hrvaške, vračajo pa se tudi gostje iz Avstrije, Srbije in Italije.

Wellness Orhidelia. FOTO: Dean Duboković, Terme Olimia

Spet številke izpred epidemije

V hotelih LifeClass Portorož bodo letos obratovali z manjšim številom kapacitet kot v primerljivem obdobju pred pojavom novega koronavirusa, ko so tradicionalno sprejeli večje število gostov. Trenutno je povpraševanja veliko, zmogljivosti se že dobro polnijo, a je navadno veliko rezervacij v zadnjem trenutku. Ocenjujejo, da bo zasedenost med letošnjimi zimskimi počitnicami podobna tisti leta 2019.

Zasedenost med zimskimi počitnicami je dobra in primerljiva z jesenskimi. Med zimskimi počitnicami bodo prevladovali domači gostje, ki jim bodo sledili Avstrijci in Italijani. Kar nekaj jih bo tudi iz Rusije, Nemčije, Slovaške in Hrvaške.

Programi za družine

Glede na trenutno stanje rezervacij bodo Terme Zreče v času zimskih šolskih počitnic zasedene okoli 80-odstotno. Po pričakovanjih bodo gostili največ slovenskih gostov, in sicer 69 odstotkov. Med tujci bo največ Hrvatov, Madžarov in Nemcev. Gostje bodo pri njih bivali v povprečju štiri dni oziroma tri noči. Za to obdobje so pripravili programe, ki so namenjeni predvsem družinam – tako tistim, ki smučajo, kot tudi tistim, ki svoj prosti čas raje namenijo razvajanju v toplih termalnih vrelcih ali pa želijo zimske športne užitke kombinirati s pestro termalno in velnes ponudbo.