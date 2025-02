Oskrbnika na izpite iz planinske koče

Planinska koča na planini Na Kraju pod Bogatinom je ena naših najlepših planinskih postojank, saj leži na izjemni lokaciji – na planotasti Komni, prav v središču Zlatorogovega kraljestva. Obdana je z vencem Bohinjsko-Tolminskih gora, ki jim kraljuje Bogatin, kjer je po ljudskem izročilu še vedno skrit zaklad bajeslovnega Zlatoroga. Poleti je to njegovo kraljestvo polno gorskega cvetja, pozimi pa prostrana pobočja Komne, ki se raztezajo do Doline Triglavskih jezer in se za Bogatinom spuščajo na primorsko stran, postanejo pravi raj za ljubitelje zimskih gora in turne smučarje. Koča pod Bogatin...