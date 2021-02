Zime še ni konec: ta teden občutna ohladitev in sneg do nižin

Vremenska slika za torek. FOTO: Arso

V drugi polovici tedna tudi snežne padavine

V zadnjih dneh so mnoge razveselile nekoliko višje temperature, a zime še ni konec. Meja sneženja se je ponoči spustila na okoli 600 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8 °C, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov.Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na severozahodu okoli 3 °C.V sredo bo oblačno, na zahodu bo zjutraj ponovno začelo deževati, čez dan se bodo padavine širile v notranjost. V noči na četrtek bo dež tudi po nekaterih nižinah prešel v sneg. Zapihal bo severovzhodni veter, občutno se bo ohladilo. V četrtek bo večinoma suho in deloma jasno. V petek bo pretežno jasno in mrzlo. Na Primorskem bo zapihala burja.