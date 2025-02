Zima še ni rekla zadnje: na Trojanah sneži, Primorsko obsijalo sonce

Danes bo vreme po Sloveniji precej raznoliko – medtem ko na Primorskem že kukajo prvi sončni žarki, v osrednji Sloveniji in na višjih predelih še vztrajajo oblaki in občasne padavine.

Jutro je prineslo rahle padavine, ki pa bodo dopoldne postopoma ponehale. Temperature bodo ostale v zimskih okvirih, saj bodo najvišje dnevne vrednosti v notranjosti države od 2 do 6 °C, na Primorskem pa do 10 °C.

Burja bo na Primorskem danes šibka, a bo vseeno poskrbela za suh in jasnejši dan v primerjavi z notranjostjo države, kjer bo oblačnost bolj trdovratna.

Na cestah bodite previdni, saj razmere niso idealne, ponekod se vozišča oprijema tudi sneg, tako je denimo na Trojanah.

Ponoči delna razjasnitev, ponekod megla

V noči na nedeljo se bo oblačnost delno razkrojila, vendar bo predvsem v nižinah nastala megla ali nizka oblačnost, ki se lahko ponekod obdrži tudi do dopoldanskih ur. Temperature se bodo spustile, in sicer od -3 do 1 °C, ob morju bo nekoliko topleje, okoli 3 °C, napoveduje ARSO.

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, še naprej bo pihala šibka burja. V notranjosti države bo vreme bolj spremenljivo – pričakovati je zmerno oblačno vreme, v številnih krajih pa bo jutro megleno. Kljub hladnemu začetku dneva bodo popoldanske temperature prijetnejše, saj bo najvišja dnevna temperatura od 3 do 7 °C, na Primorskem pa bo segla vse do 15 °C.

Obeti: megleno po nižinah, sončno v višjih legah

Za začetek novega tedna vremenoslovci napovedujejo stabilne in suhe vremenske razmere. V ponedeljek in torek bo Primorska uživala v sončnem vremenu, medtem ko bo v notranjosti pogosta megla ali nizka oblačnost, zlasti v jutranjih in dopoldanskih urah. Burja na Primorskem bo ostala šibka, a dovolj močna, da bo ohranjala sončno vreme ob morju.

Medtem ko je v nekaterih delih države že občutiti prihajajočo pomlad, na Trojanah vztraja zima. Današnje sneženje je poskrbelo za pravo zimsko kuliso, ki bo razveselila ljubitelje snežnih radosti, hkrati pa voznike opozarja na povečano previdnost na cestah.

Je snežilo tudi pri vas? Pošljite nam fotografijo in pripišite lokacijo.