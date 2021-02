Zima še ni rekla zadnje: do –17 stopinj, burja do 120 km/h

Zima bo pokazala zobe. Pred nami je nekaj zelo mrzlih dni, vendar nas bodo razveseljevali sončni žarki. Občutek mraza bo sicer krepil veter, na Primorskem pa burja. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo v soboto na Primorskem sunki burje ponekod dosegali hitrost 100 do 120 km/h, zaradi česar so za ta del države prižgali drugi najvišji, oranžni alarm.Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na Primorskem bo dopoldne tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od –6 do 0, na Primorskem ob burji okoli 4 stopinje Celzija.Ponoči bo pretežno jasno, nekaj koprenaste oblačnosti bo na jugu Slovenije. Burja na Primorskem se bo krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od –17 do –7, v krajih z burjo okoli –2 stopinji.V soboto bo pretežno jasno, zlasti na vzhodu Slovenije bo popoldne občasno tudi zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod po državi pa bo pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od –6 do –1, na Primorskem okoli 2 stopinji.V nedeljo in ponedeljek bo jasno z mrzlim jutrom. Burja na Primorskem bo v nedeljo oslabela in v ponedeljek ponehala. V nadaljevanju naslednjega tedna kaže na suho vreme s precej sonca in z mrzlimi jutri. Dnevne temperature bodo čez dan večinoma nekaj stopinj nad ničlo.