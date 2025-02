Zima je čas za kožence

Zimski čas je sezona, ko lahko segamo po jedeh iz prašičjega mesa, za kar seveda poskrbijo koline. Od decembra do februarja so dovolj nizke temperature, primerne za hlajenje mesa.

Slovenci smo ljubitelji klobas in tradicionalnih jedi, ki jih pripravljamo iz njih. Na Primorskem so obudili izdelavo kožnih klobas ali koženc. Pripravljajo se iz svežih mehkejših kož, ki jim dodajo svinjsko meso, maščobo in dodatke. Iz Furlanije so se razširile na Primorsko, v Goriška brda, Spodnjo Vipavsko dolino, na Kras in Brkine (znane kot krodegine, krodegina, krodigin ali krodiga) ter v Istro. Istrani jih imenujejo krotigin. Furlani, ki so znani proizvajalci kožnih klobas, jih imenujejo muzet.

Dejan Stevanovski in Nada Sljepčević sta gonilni sili gastronomskega praznika. FOTO: Olga Knez

Ocenjevanje in tekmovanje za najboljšo klobaso sta spodbudila že marsikaterega predelovalca in mesarja, da je obudil recepte.

Čim več mesa

»Pred leti so predelavo koženc znova obudili, izkoristili pa so tudi kože za izdelavo klobas koženc. Zanje so uporabili vse od rilca do repa. Nekje so dali večji poudarek na kožencah, v Brkinih pa še vedno prisegajo na jetrne klobase oziroma jetrnice, da porabijo drobovino. Oboje je treba porabiti v kratkem času (v približno osmih dneh). Tako kožence kot jetrnice niso na voljo vse leto, ampak le ob kolinah v zimskem času do zgodnje pomladi. Tradicijo izdelovanja koženc pa smo, kot rečeno, spet obudili, saj predstavljajo lokalno ponudbo in postaja zelo cenjena. V kulinariki jih uporabljamo pri kuhanju minešter. Odbrane mehke in tanjše prašičje kože so največkrat narezali na trakove (5–6 cm) in jih sušili. Spretnejši mesarji so naredili klobase kožence. Mesa dodajo skoraj do polovice. Več ko ga je, boljše so. Odberejo meso z ličnih kosti in krvavo meso. Večji delež mesa, zlasti z glave, prispeva k boljši kakovosti. Kože in meso meljemo bolj na debelo (6–8 mm). Začinimo s poprom, soljo in kimlom. Kožence sušimo le nekaj dni. Kuhamo pa jih počasi, od ure do uro in pol, odvisno od debeline,« pove strokovnjak s področja živilske tehnologije dr. Stanislav Renčelj, ki je v bogati zbirki knjig kožence predstavil v Okusih Krasa in Brkinske dobrote an buot in danes.

Okus koženc je namreč nadvse vabljiv. Delčki mesa in kož dajejo posebno teksturno zaznavo, ki pa mora biti vseeno nežna in ne preveč grizna. Med kuhanjem se izločijo sestavine mesa in kož, to pa daje značilen in prijeten občutek lepljivosti, ki potrjuje pravilno sestavo nadeva. Če v ustih zaznamo velike in trde koščke, pomeni, da smo odbrali neprimerne trde kože, razdevanje (mletje) kož je bilo pregrobo ali pa je bil čas kuhanja prekratek.

Ocenjevanje krodeginov in jedi iz njih vselej spremlja strokovna komisija. Drugi z desne je predsednik komisije Toni Gomišček. FOTO: Olga Knez

2015. so prvič priredili Dan za krodegine.

Dan za krodegine

Letos mineva 10 let od prvega dneva za krodegine v Dutovljah. V gostilni Ukmar ga je 3. februarja že osmič gostila Nada Sljepčević. Ideja za gastronomsko prireditev je nastala na zabaven in spontan način, ko sta Dejan Stevanovski in zdaj že pokojni Bojan Žerjal za prijatelje pripravila kožence in jih postavila na zemljevid. Odtlej se dogodek odvija vsak prvi februarski ponedeljek v Dutovljah in spodbuja tradicijo kraške klobase, ki jo vse bolj prepoznavajo v visoki kulinarični ponudbi.

Dejan Stevanovski (tretji z leve) z najboljšimi v pripravi krodeginov FOTO: Olga Knez

»Vsako leto prireditev privabi veliko kuharskih mojstrov in ljubiteljev klobase. Ocenjevanje in tekmovanje za najboljšo klobaso sta spodbudila že marsikaterega domačega predelovalca in mesarja, da je obudil recepte. Ne nazadnje smo tako prišli do skupnega recepta in do všečnega in slastnega izdelka. Klobasa vsebuje polovico kož, ki imajo veliko vsebnost kolagena, in meso svinjske glave. Kožence zahtevajo dolgotrajno kuhanje. Z modernimi tehnologijami shranjevanja je ta klobasa postala izdelek za domačo uporabo, moč pa jo je že kupiti pri marsikaterem mesarju,« je povedal Dejan Stevanovski, pobudnik dutovske krodigiade, ki se je udeležijo zgolj soustvarjalci dogodka in povabljeni ljubitelji te klobase. Prireditev spremlja tudi ponudba odličnih primorskih vin.

Ocenjevanje krodeginov in jedi iz njih spremlja vselej tudi strokovna komisija, ki je sestavljena iz strokovnjakov, ljubiteljev klobas, profesionalnih vinarjev in kuharjev. Stalna člana komisije vse od prvega ocenjevanja sta tudi gledališki in televizijski igralec Jernej Kuntner ter novinar Toni Gomišček. Pred dnevi se je v gostilni Ukmar znova znašlo veliko vzorcev, ki so jih predstavili gostinci iz vse Primorske in iz zamejstva.

Prav bi bilo, da strokovne službe pripravijo tehnološki postopek izdelave kožnih klobas in merila za ocenjevanje. S čimer bi pobuda za ocenjevanje dobila še večjo veljavo.