»Zijala« na primorki naredila 10-kilometrski zastoj

Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru so odstranjene. Ostaja zastoj, na ljubljanski južni obvoznici sega do Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici do Brda. Upočasnjen promet z zastoji je tudi med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 30 minut, poroča prometnoinfromacijski center.Več kot 10 kilometrov upočasnjenega prometa med Logatcem in Ljubljano na primorki pa gre, sodeč po zapisu Zavoda reševalni pas, pripisati temu, da so si številni ogledovali prometno nesrečo na drugi strani avtoceste. »Firbec je ena hujših neozdravljivih bolezni tranzicijske dobe ... Niti ni nujno, da je nalezljiva, se pa posledice poznajo v obliki večkilometrskih zastojev ... Trenutno razsaja na primorski avtocesti, cepiva ni, zaščitnih ukrepov tudi ne. Tistim okuženim pa sporočamo, da je prava hrana v domačem hladilniku ali pa v restavraciji: tam se lahko hranite brez dodatnih pogojev,« so hudomušno zapisali.Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga približno tri kilometre. Proti Bledu pa je zastoj že na avtocesti, kjer je pred priključkom Lesce v smeri Karavank kolona dolga že kilometer. Domačinom za smer Bled svetujejo cesto Lipce–Kočna.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Za vstop v Slovenijo se po podatkih prometnoinformacijskega centra čaka več kot dve uri.