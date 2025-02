Žigo Turka razburila minimalna plača. Vladi očita, da »brezsramno laže«

V javnem sektorju bodo prihodnji teden izplačali prve plače po vstopu v prenovljen plačni sistem. Državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec pravi, da potek prehoda v nov sistem spremljajo ter da so vprašanja in izzivi.

Najnižja osnovna plača v javnem sektorju v letošnjem letu znaša 1291,52 evra bruto. Prvi plačni razred na novi plačni lestvici, ki velja od začetka leta, je sicer določen v višini 1253,90 evra bruto, a zaradi dviga minimalne plače v ta plačni razred ne bo uvrščen noben javni uslužbenec.

Javni uslužbenci bodo izplačilo prejemali postopno, v največ šestih obrokih. Prva izplačila po novi plačni lestvici bodo na računih v februarju. Najpozneje s plačo za januar 2028 bo vsem izplačana celotna uskladitev njihovih bruto osnovnih plač, so zapisali na Vladi Republike Slovenije.

Nekdanji minister, vidni član stranke SDS in profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Žiga Turk se je na omrežju X odzval na zapis vlade z vprašanjem: »Pa kako lahko tako brezsramno lažete? Tudi do zdaj nihče ni prejel manj kot minimalne plače. V tem je cel smisel 'minimalne' plače. Da je prepovedano izplačati manj. Kaj sledi? Da boste prepovedali prepovedane petarde?«

Z vlade so Turku odgovorili:

»Spoštovani! Javni uslužbenci, ki se jim je do zdaj doplačevala razlika do minimalne plače, so v novem sistemu uvrščeni v plačni razred, katerega vrednost je najmanj enaka višini minimalne plače. Torej najnižja osnovna plača v javnem sektorju se bo izenačila z minimalno plačo in nobena osnovna plača ne bo nižja.

Doplačevanja delodajalca do minimalne plače po novem ne bo več. Pri tem se jim ohranijo – tako kot preostalim javnim uslužbencem - dosedanja morebitna napredovanja v višje plačne razrede, kar pomeni, da bo njihova plača višja od minimalne za toliko razredov, koliko so do zdaj že napredovali.

Dodatki in delovna uspešnost se bodo po novem obračunali od višje osnovne bruto plače. To je pomembna razlika, ko govorimo o zaposlenih z minimalno plačo; njihova napredovanja in ostali dodatki npr. za drugačen delovni čas, dežurstva, povečan obseg dela, se bodo obračunavali od te nove osnove.«

