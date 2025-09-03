DRAŽBA

Zidarjeva vila v Fiesi le našla kupca

Prodana je bila za 1,5 milijona evrov.
Fotografija: Kupec ima tri mesece časa za plačilo kupnine. FOTO: Nataša Čepar
Kupec ima tri mesece časa za plačilo kupnine. FOTO: Nataša Čepar

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
03.09.2025 ob 14:05
03.09.2025 ob 14:17
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
03.09.2025 ob 14:05
03.09.2025 ob 14:17

Po dveh neuspešnih dražbah razpadajoče vile nekdanjega prvega moža SCT Ivana Zidarja, ki se nahaja v Fiesi in od koder se odpira lep pogled na slovensko morje, se je danes končno pojavil kupec zanjo.

Stečajni upravitelj Boštjan Jurkošek, ki skupaj z Marino Marinc Pilej vodi stečaj zapuščine oziroma osebni stečaj Zidarja in njegove nekdanje žene, nam je potrdil, da so na današnji dražbi v Celju, in sicer ob prisotnosti le enega dražitelja, omenjeno nepremičnino prodali po izklicni ceni 1,5 milijona evrov. Kupec ima zdaj tri mesece časa za plačilo kupnine.

Prve dražbe, ki je potekala 19. marca, se je prav tako udeležil le en dražitelj, ki pa ob izklicni ceni 1,84 milijona evrov, ni dražil. V drugem poskusu, 27. maja, pa dražbe sploh ni bilo, saj nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je takrat bila 1,7 milijona evrov.

V JUTRIŠNJI IZDAJI SLOVENSKIH NOVIC TUDI O TEM, KDAJ BO ZNANO IME KUPCA OMENJENE VILE.

