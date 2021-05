Židanova nogometna »plača«: kakšna usoda ga čaka?

Mandatno-volilna komisija (MVK) DZ bo v četrtek razpravljala o delu poslanca SD Gregorja Židana za nogometno zvezo in kršitvah zakona o poslancih, saj za to ni imel dovoljenja delodajalca. V poslanski skupini SMC ob tem ugotavljajo možnost več različnih odstopanj in kršitev, do katerih se bodo morali opredeliti različni organi.



Židan je opravljal vlogo trenerja na marčnem evropskem prvenstvu za mlade kot eden izmed trenerjev v reprezentanci do 21 let, pri čemer z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi, pač pa je prejemal dnevno nadomestilo.

MVK je zato poslanca pozvala k razjasnitvi dohodkov, saj Židan komisije o tem ni obvestil. Poslanec je nato sodelovanje z NZS pisno pojasnil tudi MVK ter navedel, da je o svojem sodelovanju z nogometno zvezo ni obvestil, ker da ni šlo za redno in pridobitno dejavnost. Pojasnil je še, da je za 13-dnevno delo trenerja prejel skupno 1300 evrov dnevnega nadomestila in 65 evrov potnih stroškov, od česar je bil obračunan DDV.



Predsednik MVK Ivan Hršak ocenjuje, da je Židan kršil zakon o poslancih, saj ni imel dovoljenja delodajalca, torej DZ, za opravljanje dopolnilne dejavnosti. »Poslanci smo drugim državljanom za zgled in bi se morali držati zakonov, ki jih tudi sami sprejemamo. V tem primeru je to Gregor Židan naredil čisto narobe,« je za POP TV v ponedeljek dejal Hršak.



Iz splošnih pojasnil Finančne uprave RS izhaja, da se nadomestilo, ki ga je prejel Židan, šteje kot dohodek, od katerega je treba plačati davke. V NZS so zatrdili, da je zveza vse obveznosti do Židana poravnala v skladu s slovensko zakonodajo.

Račune za opravljeno storitev pa je NZS izstavil prek svojega gostinskega podjetja Gregorino, kar je po oceni Hršaka narobe, saj je Židan delo opravljal kot fizična oseba.



Tako sta za četrtkovo sejo MVK predlagana dva sklepa. Najprej je predlagana ugotovitev, da poslanec Židan ni izpolnil dolžnosti obveščanja o opravljanju dopolnilne dejavnosti, ki mu jo nalaga 13. člen zakona o poslancih. Navedena je tudi ugotovitev, da dejavnost nogometnega trenerja, ki jo je opravljal Židan poleg poslanske funkcije, sodi v okvir izjem iz splošne prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti po zakonu o poslancih.





