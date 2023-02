Zidani Most: 380-tonski orjak nazaj na tirih (FOTO)

Slab mesec je bil Zidani Most v znamenju modre barve. Tja so se namreč stekali vozila in mehanizacija avstrijske družbe Felbermayr, ki so modre barve, da bi z železniškega tira dvignili 380-tonski transformator, ki je bil namenjen v Linz. Spomnimo.

V začetku januarja je v Zidanem Mostu ob počasni vožnji, ki menda ni presegala 5 kilometrov na uro, težak tovor zdrsnil s posebnega prirejenega vagona, češki državljan, ki je spremljal prevoz, pa se je hudo poškodoval. Zakaj se je to zgodilo, še ni pojasnjeno. Je pa že znano, da dokler vzrok nenavadne nesreče ne bo ugotovljen, takšnih in podobnih prevozov ne bodo opravljali.

Ogromno dvigalo so morali sestaviti pri kraju nesreče. FOTO: Stane Šmerc

Zahtevne predpriprave

Da je delo potekalo varno, so morali odstraniti daljnovod. FOTO: Stane Šmerc

Pred dobrim tednom so dvignili kabino vagona, ki je zgrmela v Savo, za dvig transformatorja, ki je bočno ležal na tiru, pa so potrebovali tisočtonsko dvigalo. Na prizorišče ga je pripeljalo 25 vlačilcev družbe Felbermayr, ki je menda največja evropska specializirana firma, ki se ukvarja s prevozi transformatorjev in drugih orjaških oziroma težkih reči. Dvigalo, kakršno je prispelo v Zidani Most, pa menda uporabljajo za postavljanje vetrnih elektrarn.

Zahtevnega dvigovanja transformatorja so se lotili v soboto in ga tudi uspešno izvedli, a prej je bilo treba postoriti veliko drugih reči. Že sestavljanje dvigala je potekalo dva dni. Pred dvigom so morali transformator tudi obrniti. Vsi postopki so bili načrtovani in, kot je povedal Matjaž Kranjc, na Slovenskih železnicah odgovoren za infrastrukturo, pripravili so tudi posebno kovinsko konstrukcijo, ki je omogočala varno obračanje. V četrtek so nato odstranili 20-kilovoltni daljnovod, v petek pa so potekala še preostala dela, potrebna za dvig transformatorja.

Postavili so ga nazaj na tire. FOTO: Stane Šmerc

Dvigovanje težkega tovora je poleg strokovnjakov spremljala množica radovednežev.

Tire že popravljajo

Sobotno dvigovanje težkega tovora je poleg strokovnjakov spremljala množica radovednežev, ki se je čudila, kaj zmoreta sodobna tehnika in tehnologija. Za premik transformatorja na razdalji 15 metrov so potrebovali dobro uro. Odložili so ga na utrjeno ploščad, na kateri je prej stalo dvigalo, in tu bo počakal do 17. februarja, ko bo iz Avstrije ponj prišel isti vagon, ki ga je vozil tudi prvič. Če bo šlo vse po sreči, bo transformator naslednji dan v večernih urah odpeljan v Črnuče, kjer je bil izdelan in kjer bodo pregledali, ali se je med padcem nemara poškodoval.

Predpriprave so bile zahtevne, dolge in drage. FOTO: Bojan Dremelj

V nesreči so se poškodovali tudi železniški tiri, te so včeraj že popravljali oziroma nameščali nove ter pospravljali kraj nesreče. Do 20. februarja naj bi promet na tiru tri, na katerem se je zgodila nesreča, nemoteno stekel. Direktor Kranjc je prepričan, da škode na železnici, ki jo bo poravnala zavarovalnica, ne bo več kot za pol milijona evrov.

Prizorišče nesreče so si temeljito ogledali tudi kriminalisti. FOTO: Bojan Dremelj