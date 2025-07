Židan ostro nad zviševanje BDP za obrambo - 3. svetovna vojna bo tudi zadnja

Združenje borcev za vrednote NOB Gornja Radgona in Krajevni odbor za vrednote NOB Apače, sta v teh vročih julijskih dnevih na Turistični kmetiji Marko v Nasovi pripravili, 6. tradicionalno srečanje članov in članic ZB za vrednote NOB z radgonskega območja. Prijetno in veselo srečanje ter druženje, katerega se je udeležilo slaba stotnija članov, simpatizerjev in gostov, med katerimi so bili tudi: državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer in regijski koordinator Jani Prajner, podpredsednik OZ VVS Dušan Zagorc, radgonska županja in podžupan, Urška Mauko Tuš in Miran Dokl. Za vodenje programa in uvodne nagovore, na prireditvi, kjer so za kulturne vložke poskrbele sestrice Ela, Ava in Lili Rovšnik, ter predsednik KO za vrednote NOB Videm Boris Kovačič, sta poskrbela predsednica KO borcev za vrednote NOB Apače Aleksandra Mitrovič in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Gornja Radgona Boris Edšidt.

Na tradicionalnem srečanju borcev in simpatizerjev vrednot NOB v Apaški dolini se je zbralo veliko ljudi FOTO: Oste Bakal

300 članic in članov

Kot je bilo slišati, ZB za vrednote NOB Gornja Radgona sodi med najbolj aktivne na državnem nivoju, šteje nad 300 članic in članov, zraven pa so vedno mlajši ljudje, kar še posebej veseli. V združenju so prepričani, da prav mladim morajo prenašati resnico o polpretekli zgodovini, katero da nihče ne sme spreminjati po svoje. Poleg prijetnega druženja, ob dobri hrani in hladni pijači, je Aleksandra Mitrovič obdarila najstarejšega člana apaškega odbora Janeza Sedeja, kateremu je čestitala ob 80. rojstnem dnevu, prav tako so čestitali najstarejši članici celotnega združenja, ter prebivalki UE Gornja Radgona Apoloniji Novak, ki je globoko v 102. letu.

Ob tem ne gre prezreti, da je KO ZB NOB Apače lani prejela visoko priznanje – Zlato plaketo Zveze ZB za vrednote NOB Slovenije, in sicer »za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti NOB, za ugledno uresničevanje vloge ZB v svojem okolju in združenju, za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov, za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamenj na svojem območju«, kot so zapisali v obrazložitvi.

FOTO: Oste Bakal

Dan borca

Slavnostni govorec na prireditvi, mag. Dejan Židan, je v svojem nagovoru, med drugim dejal, da bi še danes morali praznovati Dan borca, ki »bi moral biti preimenovan v dan slovenskega uporništva.« Zgodovina namreč kaže, da slovenski človek kljub svoji navidezno mehki in uklonljivi naravi premore tudi uporniško držo. Kaj žene slovenskega človeka v upor skozi celotno zgodovino? To je prav gotovo domoljubje, pripadnost svojemu narodu, jeziku, skupnosti, pripadnost idejam svobode, sožitja tolerance in resnicoljubnosti.

»Da kot skupnost znamo sodelovati tudi v najtežjih trenutkih, smo Slovenci v vseh prelomnih obdobjih zgodovine dokazali že mnogokrat, pa najsi bo to takrat, ko se je bilo potrebno postaviti zase, za svoja prepričanja in narodno pripadnost, ko je bilo treba ubraniti domovino tudi z orožjem, ali ko je bilo potrebno pomagati sočloveku, ali z lastnimi silami, odrekanjem in delom poskrbeti za dobrobit skupnosti, v kateri živimo. Domoljubje je poleg kulture in jezika torej ključni element, vezivo, ki ohranja, varuje in oblikuje neko državno skupnost, tudi našo. Brez tega v zgodovini ne bi obstali, brez tega se ne bi formirali kot narod, brez tega ne bi dobili svoje države!« je zatrdil Židan, ki se je še posebej ostro odzval na nenehne zahteve po oboroževanju in visokem povišanju BDP za obrambo.

FOTO: Oste Bakal

Od tega, po prepričanju Židana, imajo korist le posamezniki, predvsem tisti, ki so tako ali drugače povezani z orožarsko industrijo. »Oboroževanje nikamor ne vodi«, je prepričan Židan, ki je nadaljeval, da predsednica Evropske komisije in vodja NATO nista bila nikjer neposredno izvoljena, sedaj pa pritiskajo na vse članice, da zvišujejo BDP za obrambo, katera to sploh ni, kajti »Tretja svetovna vojna, na katero se izgovarjajo, bo tudi zadnja, saj ob takšnem arzenalu tega sodobnega orožja, če se enkrat začne, ni poti nazaj...« je dejal Židan, ki je pohvalil slovensko socialo, saj je dejal, da v »Sloveniji, če zboliš ali se poškoduješ nikoli ne ostaneš sam, v ZDA nimaš nobene pomoči in kmalu končaš na drugem svetu.« Zato je po Židanovem, bolj kot za orožje potrebno vlagati v bolj koristne zadeve, mogoče tudi v čebele, brez katerih da tudi nekoč ne bo več življenja na tem planetu.