Zgrozili se boste: strokovnjak o tem, kako visoko gre lahko cena elektrike (VIDEO)

Številni Slovenci se sprašujejo, zakaj na naše cene elektrike tako močno vpliva pomanjkanje plina in nafte. Rafael Mihalič s Fakultete za elektrotehniko in strokovnjak za energetska omrežja je za Odmeve dejal, da bi bili v Sloveniji z električno energijo »eventualno samopreskrbni, če bi v naslednjih letih ravnali pametno«, a na cene elektrike močno vpliva tudi politika. Tudi elektrika je blago, ki se mu dviga cena, če ga primanjkuje, pravi.

Podražitve električne energije so bile zadnje čase močno opazne, a Mihalič pravi, da bo še naprej tako. »Pozabimo na poceni elektriko v naslednjih letih,« je jasen.

Na vprašanje voditeljice Odmevov, kako visoko gre lahko cena elektrike, je odgovoril: »Ne vem. Če jo bo začelo zmanjkovati, gredo cene lahko na desetkratnik.«

Elektroprivreda Srbije v pol leta s 418 milijoni evrov izgube

Podjetje Elektroprivreda Srbije je v prvih šestih mesecih leta zabeležilo 418 milijonov evrov izgube, je pokazalo poročilo o izvajanju triletnega načrta poslovanja družbe. Glavni vzrok za slabo poslovanje je primanjkljaj v proizvodnji elektrike. To bo letošnjo zimo treba uvažati, mogoče so tudi restrikcije, poročajo srbski mediji.

Nekateri srbski politiki in strokovnjaki opozarjajo, da bodo izgubo državnega elektroenergetskega velikana morali pokriti državljani. »Lahko da bodo to plačali skozi višje račune, ki bi bili potem medletno lahko višji za 400 evrov, ali pa bodo državljani to spet plačevali skozi povečanje javnega dolga. Niti podjetje niti država Srbija namreč nimata milijarde evrov za sanacijo,« je za srbski portal televizije N1 opozoril Dušan Nikezić iz stranke SSP.

Državljani Srbije bodo od 1. septembra vsekakor plačevali višje račune za elektriko, saj se bo ta podražila za 6,5 odstotka, je razkrila srbska televizija RTS. Podražitev je odobrila državna agencija za energijo, prvi računi z novo ceno pa bodo začeli prihajati v oktobru.