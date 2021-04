Zgroženi: poglejte, kaj pravi učiteljica, kako bo drug teden potekal pouk

Zapis učiteljice. Trgovine odprte, šole zaprte. Pa imejmo pouk v trgovini. FOTO: Facebook

»Dragi starši in učenci! Naslednji teden bomo imeli pouk v Rutarju. Dobimo se ob 8.30. Imeli bomo pouk SLJ na oddelku s kavči in MAT na oddelku s tepihi,« je zapis, ki dviguje ogromno prahu na družbenih omrežjih. Gre za zapis osnovnošolske učiteljice, ki ne more verjeti, da se vse to res dogaja. Iz tega, da so mnoge trgovine odprte, šole pa zaprte, je pripravila zapis. Ironijo na trenutno dogajanje. Norčevanje iz tega, kar je vlada uvedla.Spomnimo, svetovalna skupina za covid-19 je vladi predlagala popolno zaprtje države med 1. in 11. aprilom. A že bežen pogled na odloke je pokazal, da nikakor ne gre za popolno zaprtje. Če pa se je nekdo 1. aprila sprehodil po največjem nakupovalnem središču v Ljubljani, je lahko opazil, da so normalno odprte vse trgovine s pohištvom, gradbenim materialom, materialom za dom itd… In zaposleni delajo v popolni zasedbi. Tako bo tudi v nadaljevanju t.i. »lockdowna« države, ko so znova doma ostali tudi otroci iz vrtcev ter šolarji. Učiteljica tako nadaljuje v zapisu, kamor je prilepila oglasno sporočilo enega izmed ponudnikov opreme za dom: »Sledi malica v spodnji menzi, prinesite kupone. Nato bomo imeli ŠPO (štafetni tek z nakupovalnimi vozički) in GUM na oddelku za lonci (ritmična spremljava glasbe iz zvočnikov). Lepo vas pozdravlja učiteljica.« Dodala je še pomenljiv hashtag #.Po vladni odločitvi so morala vrata zapreti določene trgovine, določene pa normalno obratujejo.