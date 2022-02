Zgroženi boste! Tako so v Sloveniji prevažali otroke v avtobusih (FOTO)

Policisti specializirane enote avtocestne policije Ljubljana so pretekli teden pri svojem delu preverili tri avtobuse in njihove voznike, ki prevažali šolske otroke. Pri vseh so odkrili številne napake, ki bi lahko resno ogrozile varnost mladih potnikov in drugih udeležencev v prometu.

FOTO: Policija

Med preverjanjem podatkov o vožnji, delu in počitkih so ugotovili, da dva voznika nista imela predpisanih tedenskih počitkov, eden od voznikov pa je bil brez prostega dneva v službi kar 17 dni zapored. Eden izmed treh voznikov ni bil dodatno strokovno usposobljen za opravljanje prevozov potnikov v notranjem prometu.

Neustrezna oprema, preperelo podvozje

Ker je bil med postopkom podan sum, da avtobusi niso tehnično brezhibni, so policisti za vse tri avtobuse odredili izredni tehnični pregled pri pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede. Tam so ugotovili številne tehnične pomanjkljivosti, med drugim tudi kritične napake, ki so se nanašale na neustrezen krmilni mehanizem in sistem za zaviranje.

FOTO: Policija

Dva avtobusa sta bila v nasprotju s predpisi opremljena z večjim številom sedežev, kot kažejo podatki v prometnem dovoljenju. Na nekaterih sedežih je bil poškodovan mehanizem za pripenjanje varnostnega pasu, zato otroci med vožnjo niso mogli biti varno pripeti. Na dveh avtobusih je bilo močno poškodovano in preperelo podvozje, zamaščen motor vozila, ki je puščal olje, odkrili pa so še številne druge tehnične pomanjkljivosti, vključno z neustreznimi oz. izrabljenimi pnevmatikami.

FOTO: Policija

Voznikom visoke globe

Policisti so med postopkom ugotovili, da je eden izmed teh avtobusov le dan pred kontrolo uspešno opravil obdobni tehnični pregled pri pooblaščeni organizaciji, kjer niso ugotovili nobenih nepravilnosti.

Na podlagi vseh ugotovitev je inšpektor Inšpektorata za infrastrukturo pri zakonitem zastopniku pravne osebe še isti dan opravil podrobnejši in obsežnejši inšpekcijski pregled. Policisti so po zaključeni preiskavi voznikom glede na število kršitev izrekli globe v zneskih od 1800 od 3280 evrov. Zoper pravno osebo bodo začeli hitre postopke z izdajo odločbe o prekršku, obvestili pa bodo tudi druge pristojne organe za nadzor pooblaščenih organizacij za tehnične preglede.