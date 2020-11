Zgrožen župan: sredi mesta tega ne želimo

KOTNIK MATEJA V Slovenj Gardcu ne želijo petard. FOTO: Kotnik Mateja



Mercator in Supernova odgovarjata: nista odgovorna za zabojnik

Še nekaj dni nas loči od decembra, ko naj bi po Sloveniji zavladalo praznično-božično vzdušje. Da bo letos verjetno malo bolj umirjeno zaradi koronavirusa ne gre dvomiti. Mesta bodo sicer okrašena z lučkami, a vprašanje je, koliko bo druženj in koliko se bodo ljudje lahko obdarovali, saj so mnogi pahnjeni v nezavidljiv finančni položaj zaradi situacije s covid-19.Veliko presenečenje pa so doživeli na Mestni občini Slovenj Gradec, županpa je dobesedno zgrožen, potem ko so pri trgovin v središču mesta opazil zabojnik, ki napoveduje prodajo pirotehnike.»Ker smo negativno presenečeni opazili, da je na funkcionalnem zemljišču (parkirišču) slovenjgraškega hipermarketa Mercator, postavljen kontejner, namenjen prodaji pirotehničnih sredstev smo danes na vodstvo Mercatorja nasolovili pismo. Mestna občina Slovenj Gradec je trajnostno usmerjena in okoljsko osveščena lokalna skupnost in kot takšna kategorično nasprotuje prodaji, distribuciji in uporabi pirotehničnih sredstev, ne glede na razloge in obdobje v koledarskem letu. Zaradi naštetega v Slovenj Gradcu že več kot desetletje ne prirejamo ognjemetov ali drugih dogodkov, ki bi okolje prekomerno obremenjevali s hrupom ali drugimi negativnimi vplivi. Še posebej v času epidemije, ko je mnogo ljudi bodisi dejansko obolelih s Covid-19 ali pa je njihovo počutje, bodisi zaradi ekonomskih, socialnih ali psihičnih razlogov že tako ali tako načeto, tovrstna ponudba in uporaba v našem okolju ni zaželena. Pirotehnika je namreč v času ukrepov za preprečevanje širjenja okužb zagotovo ena od najbolj nenujnih »potrebščin«. Upam, da bo tovrsten razmislek pri vodstvu spremenil mnenje o smiselnosti izdanega dovoljenja ponudnikom pirotehničnih sredstev,« je župan zapisal na družbenem omrežju facebook.Na Mercator smo poslali vprašanja, kako, da so se odločili za takšno potezo na svojem parkirišču. Odgovore pa: »objekt, v katerem Mercator najemna prostor za trgovino Hipermarket v Slovenj Gradcu je v lasti in upravljanju podjetja Supernova.« Tako smo vprašanja poslali še na Supernovo. Ampak tudi oni niso pristojni: »Del parkirišča pred nakupovalnim centrom MC Slovenj Gradec smo oddali v uporabo družbi Orpi d.o.o. Vsa potrebna dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov na omenjeni lokaciji mora pridobiti uporabnik prostora.«