Zgodovinski propad Adrie Airways: Sporočili so, da je konec

Zanimanja za nakup ni

30. september 2019 se je vlada seznanila s finančnim stanjem Adrie Airways, ki sta ga ugotovila DUTB in SDH, gospodarski ministerpa je takrat povedal, da je stečaj edini možni scenarij za družbo. Adria, ki po skoraj tedenski prekinitvi z izjemo leta v Frankfurt in iz njega ni izvajala letov, za ta dan pa je napovedala. Stečaj Adrie Airways je zaradi insolventnosti predlagal njen nemški lastnik. Brez dela pa je ostalo več kot 500 zaposlenih.Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, se je že dalj časa soočala s finančnimi težavami. Te so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja.Adria je na koncu ostala brez vseh lastnih letal, več najetih so ji v tednih pred stečajem zasegle lizinške hiše zaradi neplačanih dolgov. V iskanju rešitve za boljšo povezanost Slovenije s štirimi evropskimi vozlišči se je takoj po stečaju razmišljalo o ustanovitvi novega letalskega prevoznika v lasti države, kar pa se ni izkazala za ekonomsko smiselno.V začetku junija so letalsko družbo dokončno očrnile še hišne preiskave , ko so se pod drobnogledom znašli tudi nekdanji zaposleni. Policija je takrat potrdila, da preiskave potekajo v stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorih na območju Kranja in Ljubljane pri eni pravni in dveh tujih fizičnih osebah.Tudi oba nekdanja direktorja Adire Airways takokotsta pristala pod drobnogledom preiskav. Svoje pa je povzročila tudi korona kriza, ki je še dodatno ohromila že tako osiromašen slovenski zračni promet. Na letališču Jožeta Pučnika je tako mogoče leteti na bizarno malo destinacij in v tako slabem stanju ni bilo že vse od osamosvojitev, ko so se za svoje mesto na trgu še borili.Za nakup blagovne znamke nekdanjega letalskega prevoznika Adria Airways doslej ni prispela nobena ponudba, je povedal stečajni upravitelj, potem ko se je v ponedeljek iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb. Izhodiščna cena je bila postavljena pri 50.000 evrih, polovico nižje kot ob prvem zbiranju ponudb.To je bil drugi poskus prodaje blagovne znamke propadlega letalskega prevoznika. V prvem zbiranju zavezujočih ponudb, ki se je iztekel 6. julija, izhodiščna cena pa je bila postavljena pri 100.000 evrih, je ena oseba vplačala varščino, a ponudbe nato ni oddala.