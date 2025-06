Zgodovina oživela: Srednjeveške skupine zavzele poljano ob Krki

Veličastni dvorec Soteska, ki je bil po Valvasorjevem mnenju eden najlepših na Kranjskem, leta 1943 pa so ga požgali partizani, v zadnjem obdobju doživlja preporod. Posebno pestro je bilo na drugem celodnevnem dogodku, Renesančni Soteski, ki sta jo pripravila Občina Dolenjske Toplice in Turistično društvo Suha krajina.

500 TISOČ lir so ponujali Auerspergi, a je sledilo uničenje.

Berač iz Spuhlje pred cerkvijo je prosil za miloščino.

Nova energija

Prireditev je potekala na odprtem polju ob reki Krki, na katerem so ob koncu 17. stoletja zasnovali nov baročni park z zidanim vrtnim paviljonom, znanim kot Hudičev turn. »Uspelo nam je pripraviti izjemno prireditev, ki smo jo obogatili z nastopi številnih srednjeveških skupin iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Madžarske, kar nam daje potrditev, da lahko skupaj organiziramo najzahtevnejše dogodke. Lani so bili začetki, letos delo nadaljujemo z novo energijo,« je povedal Vlado Kostevc, predsednik TD Suha krajina in vodja viteškega reda Jurija in Volka Engelberta Turjaškega – Seinsenbergensis Tumultus.

Borbe z meči so predstavili tudi slovaška viteška skupina Agentura Hector.

Mimohod sodelujočih skupin, na čelu gostitelji Seinsenbergensis Tumultus

Tistega dne so se izmenjale in predstavile obdobje srednjega veka in renesanse številne skupine in posamezniki. Dan se je začel z mimohodom srednjeveških skupin z ogledom srednjeveške tržnice, tabora in odhodom k maši v bližnjo cerkev sv. Erazma, omenjeno že leta 1396. Sveto mašo je daroval upokojeni novomeški škof Andrej Glavan.

Perice iz Muretincev so prale perilo soteški gospodi.

»Geslo revolucionarjev je bilo, da se uniči čim več sledov preteklosti, žal je bil med temi tudi soteški grad, ki pa se po toliko letih počasi obnavlja,« je dejal škof Glavan, domačin, ki se je rodil šest dni pred požigom tega edinstvenega spomenika s kulturnoumetniškimi zakladi. Znano je, da so Auerspergi partizanom ponujali tedanjih 500.000 lir, da bi pustili njihovo domovanje, a je sledilo uničenje.

Številne skupine

»Renesansa pomeni dobesedno prebuditev, kar smo v zadnjih letih pokazali z rekonstrukcijo in obnovo vhodnega stolpa gradu. Dela nadaljujejo tudi letos z urejanjem vrta pred gradom in notranjosti dvorišča ter atrija, ki bo namenjen tudi prireditvam,« je povedal župan Franc Vovk, še posebno navdušen nad programom renesančnega dne, ki je izjemnega pomena za obogatitev turistične ponudbe topliške doline in tudi same občine.

Dan se je začel z mimohodom srednjeveških skupin z ogledom srednjeveške tržnice, tabora in odhodom k maši.

Po glasbenem pozdravu in kosilu je sledila zdravica Jurija in Volka Engelberta Turjaškega.

Srednjeveško tržnico je obiskal tudi dacar s spremstvom.

Na poljani pred Hudičevim turnom so se predstavile skupine s plesi, igro, srednjeveško glasbo, mečevanjem, lokostrelstvom in različnimi igrami za otroke. S Hrvaškega so prišli Kegljevičeva straža (Kostel), Mestni sodnik z gospo in spremstvom (Koprivnica), iz Madžarske Holleonek Hungarica (Debrecen) in Slovaške znamenita viteška skupina Agentura Hector (Trnava).

V viteškem taboru je bilo na ogled tudi orožje.

Še posebno so se izkazale slovenske skupine, ki so na povabilo Seinsenbergensis Tumultusa množično prišle v Sotesko: Teater Cizamo iz Trzina, Viteški red Gašperja Lambergarja z Bleda, plemeniti baron Jakob Breuner Markovski z mojstrom Janezom in skupino iz Muretincev, Renesančna plesna skupina Lonca iz Škofje Loke, Dvorni red Cesarsko-kraljevi Ptuj s plesno skupino Pellegrina Ptuj, Šaleška gospoda iz Velenja, Vitezi Šaleške doline iz Velenja, Turjaški lokostrelci s Turjaka, Okrogli sodčki Ptuj, KUD Klati vitez in Janez Kamniški Grad Fala, Srednjeveški podložniki z beračem iz Spuhlje, Varuhi kladiva iz Pivke in Zlate ostroge iz Dolenjske.

Za popestritev dogodka so z bogato ponudbo poskrbeli tudi številni stojničarji, grajski pisar, grajska norčka in celo pivovar.

Vrtiljak za najmlajše