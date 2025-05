Vsa Slovenija je zanj nabirala dva milijona, Matic je končno prejel gensko zdravilo (VIDEO)

Floridski Nemours Children's Hospital je včeraj postal prizorišče zgodovinskega in čustvenega preboja za slovenskega dečka Matica, ki se bori z redko in izjemno težko genetsko boleznijo – Duchennovo mišično distrofijo. Po dolgih mesecih čakanja, negotovosti in izjemnega truda številnih posameznikov po vsej Sloveniji, je Matic končno prejel revolucionarno gensko terapijo Elevidys – trenutno edino upanje za njegovo življenje.

Intravenozna aplikacija zdravila je potekala dve uri in, kot so sporočili iz društva Viljem Julijan, se je Matic med postopkom počutil odlično. Tudi po prejemu terapije ostaja v dobrem zdravstvenem stanju. V naslednjih treh mesecih bo pod budnim očesom ameriških zdravnikov, ki bodo spremljali njegovo okrevanje in prve odzive na zdravilo.

Njegova starša, Živa in Tadej sta bila izjemno ganjena: »To je najbolj neverjetna in prekrasna stvar v našem življenju. Neskončno smo srečni in veseli, da nam je uspelo zbrati sredstva in da je Matic končno prejel zdravilo, ki je edino upanje za njegovo življenje.«

Skupaj za Matica: Slovenija pokazala srčnost

V društvu Viljem Julijan, ki že leta opozarja na stiske otrok z redkimi boleznimi, so za Maticovo zdravljenje v izjemno kratkem času – le štirih mesecih – skupaj z donatorji in podporniki po vsej Sloveniji zbrali več kot 2,1 milijona evrov. Kampanja, ki je ganila Slovenijo, je omogočila Maticu odhod v ZDA in opravljanje vseh potrebnih testiranj, ki so potrdila njegovo primernost za prejem genske terapije.