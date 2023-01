Zgodil se je tradicionalni snežni prometni kaos (FOTO)

Včeraj ponoči je Slovenijo dosegla in v zgodnjih jutranjih urah prešla hladna fronta. Padavine so bile obilne. Že samo do jutra je po nižinah zapadlo od pet do dobrih deset centimetrov snega, mokrega in težkega. Zaradi zasneženih cest je promet potekal počasneje, zastoji so bili povsod po državi, nekatere regionalne ceste pa so bile še dolgo zaprte. »Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot!« so neprestano pozivali tudi na prometnoinformacijskem centru.

Pa so vozniki iz Maribora do Ljubljane potrebovali vseeno debele tri ure, iz Kopra do Ljubljane pa dve. Enourno zamudo ste imeli tudi, če ste se odpravili iz Novega mesta proti Ljubljani.

Plužne službe so delale na polno! FOTO: Jože Suhadolnik

Že po tradiciji je nastajal prometni kaos. Zastoje so povzročali tudi številni zdrsi tovornih vozil. Na PU Ljubljana so še pred poldnevom zabeležili 27 prometnih nesreč, na srečo brez hujših telesnih poškodb, takšna je bila le ena. Izvedeli smo, da so že do šeste ure zjutraj ljubljanski policisti izrekli sedem ukrepov zaradi zimskih razmer, kot se reče.

Bilo je tudi kar precej hude krvi med vozniki. Kaj je povzročilo takšne zastoje, nam je opisal Marjan Koler z Darsa: »Razlog je v najmanj 30 zdrsih tovornih vozil zaradi neustrezne opreme, ki so se zgodili med 4.29 in 5.55. Zaradi njih je obstal promet, kar je preprečilo pot tudi plužnim vozilom. Izvleko na odseku primorske avtoceste je bilo tako mogoče opraviti le na način, da se je vlečna služba ob popolni zapori avtoceste pripeljala do kolone v nasprotni smeri.«

Dars kaže s prstom predvsem na vse tiste neodgovorne voznike tovornih vozil in osebnih vozil, ki so se na pot odpravili brez ustrezne zimske opreme. »In to kljub večdnevnim napovedim sneženja,« je dejal Koler. »Takšno početje je neodgovorno in nevarno, obenem pa v primeru zdrsa za nekaj časa popolnoma ohromi promet in plužnim skupinam onemogoča pluženje in posipanje.«

Sicer pa so darsovci začeli preventivni posip avtocest že v nočnih urah, plužiti pa takoj, ko se je začel sneg oprijemati vozišča. Njihove ekipe so bile ves čas na terenu, vendar so že omenjeni zdrsi tovornih vozil, okvare in enajst večjih prometnih nesreč vplivali na vse zastoje in močno upočasnili nadaljnje pluženje in posipanje. Izvedeli smo, da je bilo v včerajšnjo akcijo vključenih 185 vzdrževalcev avtocest in hitrih cest ter 125 vozil družbe Dars. Porabljenih je bilo 1229 ton soli, 119.186 litrov natrijevega klorida ter 4000 litrov kalcijevega klorida.

Promet so ovirali tudi polomljeno drevje in veje. Podrta drevesa so bila med drugim tudi na območju občin Dravograd, Ravne na Koroškem in Prevalje ter v Mislinjski dolini. »V Vuhredu je drevo padlo na avtomobil, poškodovanih pa ni bilo,« je povedala vodja slovenjgraškega regijskega centra za obveščanje Nada Jeseničnik Krajnc. Slavko Bračko, vodja Pomgradove zimske službe za območje zgornjega dela Podravja in vzhodnega dela Koroške, je povedal, da so bile njihove službe že od polnoči na terenu. »Dejstvo je, da bi se morala v takih razmerah težka tovorna vozila izločati, vendar na glavnih smereh ni bilo tako,« je opozoril. »Celjska zimska služba je delo na terenu začela med poldrugo in poltretjo uro zjutraj,« pa je povedal vodja službe Damjan Maček. Tudi na Celjskem so imeli na določenih odsekih težave z zdrsi tovornih vozil.

Številni ostali brez elektrike

Zaradi izrednih razmer je bilo na distribucijskem omrežju Elektra Celje dopoldne brez električne energije več kot 8400 odjemalcev. Tudi na območju Jelendola in Kamne Gorice je podrto drevje pretrgalo električne vodnike. »Brez električne energije je zato ostalo približno 400 uporabnikov,« so sporočili iz Elektra Gorenjska. Po podatkih Elektra Ljubljana pa je zaradi posledic sneženja v njihovem omrežju ostalo brez elektrike skoraj 7900 odjemalcev.

Za marsikoga se je zima začela šele včeraj. FOTO: Matej Družnik

V jutranjem času so imeli kar precej težav in izpadov tudi na avtobusnih progah v Ljubljanskem potniškem prometu (LPP), »predvsem zaradi slabo očiščenih cest«, je povedal namestnik direktorja LPP Rok Vihar. Opozoril je, da imajo njihovi zgibni avtobusi pogon v prikolici in prav zaradi tega vselej težave, kadar je na cestišču plast mokrega snega.

Poleg avtobusnega je bil oviran tudi železniški promet. Med postajama Podnart in Kranj se je pretrgal daljnovod, zato je bil železniški promet med Kranjem in postajo Lesce Bled prekinjen, organizirati so morali nadomestni avtobusni prevoz. Zamude so nastajale tudi drugod: avtobusni prevoz so morali organizirati tudi med Logatcem in Ljubljano.

To pa še ni vse ... »V prihodnjih dneh lahko pričakujemo še tri pošiljke padavin,« je dodal meteorolog na agenciji za okolje Andrej Velkavrh. Prvo bomo dobili že danes zvečer.