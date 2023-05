Zgodil se je DragonHack: največji slovenski univerzitetni hackathon

DragonHack je največji slovenski univerzitetni hackathon, ki se letos odvija že devetič. Gre za dogodek, kjer se kreativni misleci, inženirji in razvijalci pomerijo v razvoju najbolj inovativnih rešitev v samo 24 urah. Na dogodku imajo priložnost delati z najnovejšimi tehnologijami, se povezati z najboljšimi podjetji v tehnološkem sektorju, izboljšajo svoje spretnosti in ustvariti nova poznanstva.

Inovativno in navdihujoče vzdušje

Skupine treh ali štirih študentov skupaj ustvarjajo in programirajo zelo raznolike projekte. Nekateri delajo na spletnih aplikacijah, igrah, mobilnih aplikacijah, veliko je interesa za tehnologije strojnega učenja. Poleg tega, da tekmujejo v inovativnosti, tehnološki dovršenosti projektov in kreativnosti, imajo na voljo tudi delavnice in predavanja, kjer najboljši strokovnjaki z industrije predajajo svoja znanja. Preko dneva pa se odvijajo tudi zabavni dogodki, ki popestrijo dogajanje. DragonHack je znan po inovativnem in navdihujočem vzdušju, ki omogoča udeležencem učenje novih stvari, izboljšanja svojih spretnosti in mreženja z najzanimivejšimi ljudi z IT industrije.

Kdo so sodniki?

Izdelke tekmovalcev ocenjuje žirija uglednih sodnikov z različnimi ozadji in strokovnim znanjem v svetu tehnologije. Eden izmed sodnikov, Klemen Selakovič, je priznan strokovnjak za oblikovanje uporabniške izkušnje (UI/UX) in voditelj priljubljenega podkasta AIDEA, kjer razpravlja o inovativnih idejah o zavesti, tehnologiji in prihodnosti človeštva. Drugi sodnik, Oto Brglez, je izkušen razvijalec in tehnični vodja, ki je pomemben člen slovenske tehnološke skupnosti. Oto je tudi ustanovitelj Ogrodja, podkasta o razvoju tehnologije, v katerem gosti številne tehnološke strokovnjake. Tretja sodnica, Andreja Lampe, pa se aktivno ukvarja z različnimi iniciativami in projekti za spodbujanje digitalizacije ter digitalne transformacije slovenskega gospodarstva. S tako impresivno in raznoliko žirijo se lahko udeleženci DragonHacka veselijo dragocenih povratnih informacij in vpogledov v svoje inovativne projekte.

Letos se je za številne nagrade in večno slavo pomerilo preko 160 udeležencev, ki so sestavljali 44 ekip.

»Moram reči, da so bili mentorji na DragonHacku 2023 resnično v pomoč. Skozi celoten dogodek so nam bili vedno na voljo za dodatna vprašanja, nam pomagali razumeti širšo sliko in predlagali dodatne rešitve. Kadarkoli smo z ekipo naleteli na oviro, smo se lahko zanesli, da nam bodo dali odlične nasvete in navodila,« je povedal Gašper.

»DragonHacka sem se letos udeležila prvič, zato me je zelo presenetilo kako dobro je dogodek organiziran. Kakovost mentorjev je zelo visoka, veliko so nam pomagali z različnimi napotki in nasveti. Prav tako sem imela veliko priložnosti govoriti z različnimi podjetji v bolj sproščenem vzdušju, tako da mi je to bilo definitivno ena boljših stvari, je dodala Marija.

Tekmovalci so pripravili raznolik nabor inovativnih projektov in aplikacij, ki uporabljajo različne tehnologije in API-je. Med njimi so AI-pogojeni virtualni terapevt, produktivna rešitev, ki zaklene telefone, dokler ni dosežena fizična naloga, chatbot, ki pomaga uporabnikom izbrati najboljšo lokacijo za potovanje, aplikacija za mešanje pijač, razvrščanje odpadkov na vgrajeni napravi, virtualni inštruktor/študijski prijatelj, platforma, ki povezuje potrošnike in kmete, spletno mesto, ki pretvarja navadno besedilo v zanimiva vprašanja, platforma za odkrivanje podkastov, aplikacija za zvočna sporočila, igra s kartami, kjer AI ustvarja like in učinke, 2D co-op platformer igra z naključno generiranimi kontrolami, pametna vrtna aplikacija, spletna aplikacija za posojanje knjig, IoT nadgradnja za smetnjake in platforma, ki povezuje iskalce zaposlitve s potencialnimi delodajalci.