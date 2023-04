Zgodbo Alenke Jeraj policija sesula kot hišico iz kart

»Po zanesljivih neuradnih podatkih policije je policija letos (torej v treh mesecih!) samo na območju Ljubljane obravnavala že 57 primerov posilstev, v katerih je osumljeni storilec ilegalni migrant.« Te po njenih besedah zanesljive podatke v poslanskem vprašanju navaja Alenka Jeraj, poslanka SDS.

Kaj razkrije hitro brskanje

Zaradi njenih informacij je marsikdo dvignil obrvi, saj že hitro brskanje po spletu vrne statistiko policije, v kateri je jasno razvidno, da je policija na celotnem območju Slovenije leta 2021 (za 2022. še ni statističnega poročila) obravnavala 55 posilstev (še enkrat: na celotnem območju Slovenije in ne samo na območju Ljubljane).

Potem je treba upoštevati še eno okoliščino, ki jo poslanka Jerajeva eksplicitno navaja: vseh domnevnih 57 posilstev naj bi zagrešili ilegalni migranti. To pomeni, da bi tako rekoč vsa posilstva morali zagrešiti migranti, in še to na območju Ljubljane in v le treh mesecih.

Če bi gledali zgolj statistično, bi nam to v letu 2023 napovedovalo 228 posilstev samo na območju Ljubljane, medtem ko jih je bilo po vsej Sloveniji leta 2021 55.

Neresnična informacija

Ne glede na to, kaj pravi statistika, smo njen zapis preverili na Policijski upravi Ljubljana. »V Policiji odločno zanikamo, da bi bilo v letošnjih treh mesecih le na območju Ljubljane že 57 posilstev s strani ilegalnih migrantov. Gre za v celoti neresnično informacijo, ki ne temelji na podatkih policije,« so za Slovenskenovice.si sporočili iz PU Ljubljana.

Dodajajo, da so na območju celotne policijske uprave v prvih treh mesecih letos obravnavali devet primerov kaznivih dejanj posilstev: »Osumljenci kaznivih dejanj, storjenih v letošnjem letu, so v šestih primerih državljani Slovenije, v ostalih treh pa državljani Srbije, Kosova ter Bosne in Hercegovine z urejenim statusom bivanja v Republiki Sloveniji. V nobenem od letos obravnavanih primerov tako ne gre za tujca, ki bi nedovoljeno vstopil v Slovenijo.«

