Zgodbe junakov: Alojz in Damjan pogasila gorečo sosedo (FOTO)

Ko se avtocesta spusti od Trojan proti Savinjski dolini, nemara kdo ne bi pričakoval blokovskega naselja v Preboldu, ki pa ga težko primerjamo s tistimi v večjih mestih; bistveno manjše in intimnejše je, tik ob njem so hiše z vrtovi, z drugimi nizkimi bloki in sosedi, ki se med seboj še poznajo. Alojz in Damjan sta oba letnik 1965, oba veterana vojne za Slovenijo, za reševanje jima bodo podelili medaljo za požrtvovalnost. »Hribi so blizu, avtocesta tudi. Bajte se zidajo na polno, Ljubljančani kupujejo,« se glasi kratek opis podobe kraja, ki ga poda Alojz Zagoričnik, medtem ko sedim...