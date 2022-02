Zgodba z urgence, ki se ji čudi vsa Slovenija: to je zdravnik našel za masko

Zdravniki na urgenci so pogosto priče nenavadnim prizorom. Metin Omerović, zdravnik urgentne medicine, je na twitterju delil dogodek iz urgentnega centra, ki se mu je v teh dneh še posebej vtisnil v spomin.

Opisal je, kako je na pregled prišla ženska, ki je štela nekaj več kot 60 let. Prišla je zaradi dušenja, kašlja in mrzlice. S triaže so jo takoj premestili, ker je imela slabo saturacijo in samo 86 odstotkov kisika v krvi. Ob pregledu pa je zdravnik doživel šok. Ko ji je želel pregledati usta, je ugotovil, da je imela za masko zabasano celo pest žajblja. Ženska naj bi dejala, da ji je hči dejala, da bo tako lažje dihala.

»Seveda je bila na koncu C19 pozitivna. Kaj mislite, je bila cepljena? Ker je zbolela < 7 dnevi, je stara >50 let in ima pridružene bolezni, je bila kandidatka za uvedbo monoklonalnih protiteles proti C19. Mislim, da terapija stane pribl. 2000 €. Mislite, da jo je sprejela,« je zapisal Omerović in izzval sledilce.