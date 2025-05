V vasi Razbor pod Lisico je kmetija Ekološko izpod Lisce – Kmetija Beci. Tam smo se dobili z 29-letno Andrejo Makovec Beci, ki je leta 2023 postala mlada prevzemnica. Na 20 hektarjih njiv in travnikov skrbijo za 6600 kokoši in 45 goved. Dela jim zlepa ne zmanjka. »Ne, nikakor ni bila lahka odločitev, da sem se odločila in ostala doma. Imeli smo veliko kmetijo, oče in mati sta od tega živela. Bilo je naravno, da ena od sester lahko prevzame in dela dalje. Na srečo sem našla tudi takšnega partnerja, ki ga je to zelo veselilo,« je začela svojo pripoved ter dodala, da je končala študij zootehnike...