Zgodba o uspehu? Nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo

V Sloveniji je nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo. Kot sporočajo, se za sodelovanje v gibanju in na skupni listi za parlamentarne volitve dogovarja več strank, skupin, lokalnih list in posameznikov različnih vrednostnih in političnih pogledov. Program njihovega povezovanja je ustava, zgled pa pozitivne prakse drugih držav, predvsem Avstrije.



Pobudnica in koordinatorka gibanja je podpredsednica Zelenih Slovenije Nada Pavšer, ki verjame, da lahko skupna lista na volitvah dobi vsaj 20 odstotkov glasov. Kot je dejala na današnji predstavitveni novinarski konferenci, je odziv na idejo zelo pozitiven. Predsednik Zelenih Andrej Čuš je prepričan, da bo šlo za zgodbo o uspehu.



Po njegovih besedah sta sodelovanje v gibanju potrdila izvršni odbor Zelenih in glavni odbor SLS. V vabilu na današnjo predstavitveno novinarsko konferenco pa so med tistimi, ki se dogovarjajo za sodelovanje, navedli tudi Novo ljudsko stranko Franca Kanglerja, Celjsko županovo listo Bojana Šrota, listo koprskega župana Aleša Bržana pa tudi predsednika vladne SMC Zdravka Počivalška.



Med posamezniki, ki so nastopili tudi v predstavitvenem videu gibanja, pa so med drugim tudi nekdanji predsednik ustavnega sodišča in svetovalec predsednika republike Ernest Petrič, predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Slovenije Luj Šprohar, pevec in skladatelj zabavne glasbe Oto Pestner ter judoistka Lucija Polavder.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: