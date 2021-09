Zgodba o 19-letniku, ki naj bi umrl zaradi covida. Oglasil se je oče in povedal ...

Kaj pravijo v UKC Ljubljana

Oče: Ni umrl zaradi covida

V Sloveniji sta v zadnjih dneh odmevali dve zgodbi o covidnih 19-letnikih, v enem primeru naj bi se končalo celo s smrtjo.Eno od zgodb je obelodanil minister za zdravje. Pred kamerami in mikrofoni je dejal, da je v bolnišnici covidni 19-letnik, ki brez pomoči sodobne tehnologije ne bi preživel. Na koncu se je izkazalo, da je šlo za »šum v komunikaciji«, kot so se izrazili na ministrstvu za zdravje, in da takšnega 19-letnika pravzaprav sploh ni (bilo). Več o tem v članku Besede Janeza Poklukarja odmevajo, danes pa: Prišlo je do šuma v komunikaciji Drugi primer govori o 19-letniku, ki naj bi umrl za posledicami covida. O tem je v javnosti prvi spregovoril politični analitik, tudi lobist,. Navedeno je predstavil kot dejstvo med gostovanjem v eni od oddaj v programu RTV Slovenija. Več o tem v članku Smrt slovenskega maturanta zaradi covida? »Starši želijo, da ostane skrito« . Začetna preverjanja so pokazala, da takšnega primera v statistiki ni zaslediti. Čirič je vztrajal pri svojem in dodal, da se je tak primer zgodil v UKC Ljubljana, je pa tudi priznal, da je to informacija iz druge roke. Dodal je še, da so o tem govorili tudi na pogrebu. A tudi to je bila informacija, ki jo je prejel iz druge roke. Za pojasnila smo prosili zdravstveno institucijo, kjer naj bi se primer, o katerem govori Čirič, tudi zgodil.V UKC Ljubljana, kjer naj bi se primer zgodil, smo preverili naslednja scenarija:– Ali so v UKC Ljubljana obravnavali osebo, ki je umrla zaradi strdkov, povzročenih zaradi covida?– Ali ima UKC Ljubljana podatek o tem, da bi 19-letnik umrl za posledicami covida 19? Torej ozdravljen covida, vendar se po bolezni pojavijo strdki, zaradi katerih naj bi oseba umrla.Obakrat je odgovore poslal, ki je pri UKC Ljubljana predstavnik za stike z javnostjo. Na prvo vprašanje je odgovoril: »V UKC Ljubljana nimamo podatka o smrti 19-letnika s covidom 19.« Na drugo pa: »V UKC Ljubljana nimamo podatka o takšnem primeru.«Čiriča smo danes okoli 9. ure seznanili z odgovori UKC Ljubljana, njegov odziv pa je bil: »Sem zelo, zelo presenečen.« Vztrajal je, da je njegov vir zelo kredibilen in da še vedno trdi enako. Pa se mu ne zdi zgodba vsaj nekoliko nenavadna, da bi poskušali zatajiti smrt 19-letnika zaradi covida, ko pa bi takšno dejstvo lahko prepričalo tudi druge, ki se še niso cepili? »O teh stvareh sploh nisem razmišljal,« je odvrnil. Zanimalo nas je še, ali bi bilo mogoče, da je ta 19-letnik imel tudi kakšno drugo bolezen, ki bi pravzaprav bila vzrok smrti. »Lahko je tudi to in da je to navedeno kot vzrok,« je odvrnil. Zadevi je tudi sam odločen priti do dna, a ne še zdaj, saj je čas za žalovanje.Na podlagi besed Čiriča je bilo moč sklepati, o katerem pokojnem 19-letniku je govoril, prepoznali pa so ga tudi svojci. Danes nekaj pred 11. uro smo tako prejeli klic v redakcijo, ki je razblinil vse dvome. Na drugi strani telefona je bil namreč oče, ki je nedavno pokopal svojega otroka, in zatrdil, da ne drži, da bi sin umrl zaradi covida, pa tudi cepljen ni bil. Pojasnil je, da je bila usodna bolezen. Javnosti več o tem primeru ni treba vedeti, zato podrobnosti pogovora ne bomo razkrivali.Lahko pa povemo še, da smo Čiriču ob 11.23 posredovali številko žalujočega očeta (na njegovo željo), po pogovoru pa je Čirič prek twitterja ob 11.35 javnost obvestil: »Ravnokar govoril z očetom fanta, za katerega sem dobil info, da je umrl zaradi covida od sicer zelo zanesljivega vira. Ta info ni točen! Fant je umrl zaradi strdkov, a ne zaradi covida. Za napako se globoko opravičujem staršem in vsem, ki jih je to prizadelo!«