Zgodba iz mesta penine je nastala po naključju

Radgonska knjižnica je gostila Nikito Jaklič, avtorico zanimivega romana z naslovom Gostišče na robu gozda. Na množično obiskani predstavitvi knjige je pogovor vodila višja knjižničarka Katarina Rauter. Ker je avtorica tudi glasbenica, je s kitaro poskrbela za glasbene vložke, v prijetnem klepetu pa smo lahko spoznavali njen prvenec, ki je nastajal kar šest let.

Tudi avtorica ilustracij

Skrivnostna pripoved s ščepcem ljubezni, ki jo spremlja ljudska beseda, je knjiga s petnajstimi avtorskimi ilustracijami, ki popestrijo naslovnico in posamezna poglavja, nastala pa je pravzaprav po naključju. Zgodba iz mesta penine in sejmov je začela nastajati na rajskem kanarskem otočku. Jakličeva je povedala: »Ker mi je leta 2016 na Fuerteventuri zmanjkalo knjig za počitniško branje, sem začela iz dolgčasa snovati prvi roman. Po prihodu domov sem ga hitro končala, potem pa ga za nekaj časa pospravila v kot. Leta me je ta knjiga žulila, zato sem jo pred kratkim vendarle privlekla na plan, jo po robovih še malce pobrusila, in zdaj je moj roman postal realnost. V tem času sem ga opremila z ilustracijami, ki spremljajo vsako izmed petnajstih poglavij pa tudi naslovnico.«

Delo je opremila še z ilustracijo.

Avtorica, rojena leta 1991, živi v Mariboru. Odraščala je v Gornji Radgoni, kamor je umeščena tudi zgodba iz njenega romana. »Vse življenje sem se rada igrala z besedami, nekaj mojih besedil je bilo objavljenih v zbornikih, kot sta Liter jezika in Blogozija. Pred vami je moj prvi roman in trudila se bom, da boste izpod mojega peresa lahko prebrali še vrsto zanimivih pripovedi,« pravi Nikita, učiteljica slovenskega jezika in lektorica. Znanje je pridobila na filozofski fakulteti v Mariboru, kjer je postala magistrica profesorica slovenskega jezika in književnosti.

»Slovenski jezik je bil vedno moja strast, zato delo lektorice in učiteljice slovenščine opravljam s srcem in velikim veseljem. Pravijo, da tisto, kar počneš z veseljem, počneš dobro. Imam pa še veliko želja po ustvarjanju, zato pod mojimi rokami nastajajo številni projekti,« je še povedala vsestranska Nikita.